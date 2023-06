Red Bull-chef Helmut Marko maakte na een tegenvallende seizoensstart van Nyck de Vries duidelijk dat de coureur uit Uitwellingerga beter moet presteren. Aan die oproep leek in Monaco gehoor te worden gegeven. De Vries beleefde een uitstekend weekend in het prinsdom en finishte de race als twaalfde, nadat hij zich ook als twaalfde had gekwalificeerd.

“Monaco was een degelijk weekend”, blikt De Vries donderdag in de persconferentie voor de Grand Prix van Spanje terug op Monaco. “We zijn uit de problemen gebleven, ondanks dat de omstandigheden tricky waren, en hebben het weekend goed opgebouwd. We moeten nu op onszelf blijven focussen, het maximale uit het pakket dat we hebben proberen te halen en zo goed mogelijk werk blijven leveren. Hopelijk hebben we hier opnieuw een probleemloos weekend.”

“Nyck zat afgelopen weekend veel dichter bij Yuki dan dat voorheen het geval was. Dat is wat ik van hem wil zien”, vertelde Marko na de Grand Prix van Monaco in een interview met Motorsport.com. Gevraagd wat hij van deze uitspraak van Marko vindt, reageert De Vries met een glimlach: “Je bent de derde journalist die dit al aan me vraagt. Zoals ik in Monaco al zei, volg ik het nieuws niet echt, dus ik ben niet heel erg op de hoogte van wat er door iedereen wordt gezegd. Ik leef in het heden, je bent zo goed als je laatste race en uiteindelijk draait het allemaal om performance. We zijn allemaal mensen en mensen maken fouten. Ik ook. Wat gebeurd is, ligt achter ons. Er wacht ons nu een nieuw weekend.” Contact met Marko blijkt er sinds het weekend in Monaco nog niet te zijn geweest. “We hebben elkaar nog niet gezien”, aldus De Vries op de vraag van Motorsport.com of hij na Monaco nog iets van Marko heeft vernomen.

De Vries hoopt er in Spanje vanzelfsprekend opnieuw goed bij te zitten. Gevraagd wat zijn verwachtingen zijn voor het weekend dat voor de deur staat en hoe hij denkt dat de upgrades die in Monaco zijn geïntroduceerd het op het circuit van Barcelona zullen doen: “Ik heb geen idee. We hebben in Monaco natuurlijk niet zo heel veel kunnen leren over onze updates, doordat dat een heel specifiek circuit is. Hopelijk komen we op vrijdag meer te weten. Echter, ik zie ons wel langzaam maar zeker richting top-tien klasseringen kruipen. Hopelijk kunnen we op de ingeslagen weg verder gaan en een goed weekend hebben.”