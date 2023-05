Marko: "Dit wil ik van Nyck de Vries zien, voorlopig gaan we niks doen"

Tijdens de onverwacht lange break tussen Miami en Monaco zijn er veel verhalen rondgegaan over Nyck de Vries. Zoals op deze plek al is uitgelegd liggen die genuanceerder dan initieel geschetst, hetgeen ook nog maar eens blijkt tijdens de nabeschouwing van Monaco Grand Prix met Helmut Marko in de Red Bull-hospitality. De krachtmeting door de smalle straten van Monte Carlo is volgens de Oostenrijker het beste optreden tot dusver geweest van De Vries, in ieder geval in AlphaTauri-kleuren. De Nederlander wist voor het eerst dit seizoen voor Yuki Tsunoda te finishen, al moet daar wel bij vermeld dat Tsunoda zich voor de regen sneller toonde op slicks en dat hij pas in de slotfase een puntenfinish misliep door remproblemen.

"Dit is wel met afstand zijn beste weekend voor AlphaTauri geweest", laat Marko tijdens het gesprek met Motorsport.com over De Vries weten. "Yuki was ook erg goed, totdat hij weer last kreeg van remproblemen aan het einde van de race. Daar moet het team echt iets aan gaan doen, aangezien ze al heel vaak remproblemen hebben gehad. Maar Nyck zat afgelopen weekend veel dichter bij Yuki dan dat voorheen het geval was. Dat is wat ik van hem wil zien", bevestigt Marko. In het tweede deel van de kwalificatie moest De Vries een kleine twee tienden toegeven op Tsunoda, die zich uiteindelijk als negende kwalificeerde. Het onderlinge kwalificatieduel staat momenteel op 5-1, waarbij De Vries in Miami op zaterdag aan het langste eind trok.

In Monaco zat De Vries zijn teamgenoot, die inmiddels aan het derde jaar in de Formule 1 bezig is, vrijdag en zaterdag kort op de huid en dat is precies waar Marko in de komende weken meer van wil zien. "Natuurlijk willen we meer van hem zien. Het idee van ons was namelijk om iemand in het team te halen die al ervaring had en die Yuki het vuur aan de schenen kan leggen. Dat is tot nu toe nog niet echt gebeurd en dat is wel het belangrijkste."

Van een deadline, bijvoorbeeld na de race in Barcelona, is zoals eerder al gemeld geen sprake: "Er is nooit een deadline. We bekijken het gewoon continu en beoordelen de prestaties." Als er wordt gevraagd naar allerlei verhalen over Daniel Ricciardo en hoe onwaarschijnlijk dat eigenlijk lijkt, ook gelet op de prestaties van Liam Lawson in Japan, haakt Marko wat cryptisch in: "Als we moeten handelen, dan zullen we handelen." Het allerbelangrijkste is echter dat De Vries alles in eigen hand heeft en afgaande op de woorden van Marko goed zit als hij doorgaat op de lijn van Monaco. De inmiddels 80-jarige topadviseur uit Graz sluit namelijk af met de woorden: "Voorlopig gaan we niks doen."

