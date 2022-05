Na het behalen van de Formule 2-titel in 2019 heeft Nyck de Vries naam gemaakt in de Formule E. Vorig seizoen behaalde hij de wereldtitel in de elektrische raceklasse en dit jaar staat de teller alweer op twee overwinningen. Een optreden tijdens een Formule 1-weekend zat er tot op heden nog niet in, maar in de Grand Prix van Spanje komt daar verandering in. De Vries mag tijdens de eerste vrije training instappen in de Williams FW44 van Alexander Albon. Dat kwam mede tot stand door de verplichting die de teams sinds het huidige seizoen 2022 hebben om minimaal twee trainingen te laten rijden door rookies.

Vorig jaar werd De Vries even gelinkt aan een Formule 1-zitje bij Williams, waar hij in beeld was als vervanger van de naar Mercedes vertrokken George Russell. Albon kreeg uiteindelijk echter de voorkeur boven de 27-jarige Nederlander, mede doordat de Thaise coureur al twee seizoenen F1-ervaring op zak had. Het trainingsoptreden van De Vries komt overigens op een moment dat hij in verband wordt gebracht als vervanger van de tegenvallend presterende Nicholas Latifi. In Barcelona kunnen de twee coureurs direct met elkaar vergeleken worden, al ziet De Vries het vooral als een kans om zichzelf te laten zien in de Formule 1.

“Ik ben natuurlijk heel dankbaar voor de kans om tijdens een eerste vrije training in actie te mogen komen en het team te mogen leren kennen, maar ook om mezelf een soort van te laten zien tijdens een F1-weekend”, legt De Vries uit. “Ik heb niet echt nagedacht over doelstellingen: het is een sessie van slechts één uur, waarin je ongeveer drie runs op twee compounds aan beide uiteinden van het spectrum krijgt. Het gaat dus een heel interessante en spannende uitdaging worden. Ik kijk uit naar de ervaring en hopelijk kan ik iets moois laten zien.”

De Vries verwacht overigens niet dat het een gemakkelijke test wordt, zo laat hij weten op een vraag van Motorsport.com. Hij verwacht wat aanpassingstijd nodig te hebben, mede doordat hij pas twee keer in een Formule 1-auto van Mercedes testte. Dat was niet met de huidige generatie bolides. “In alle eerlijkheid weet ik niet echt wat ik moet verwachten. Ik denk dat ik enigszins in het diepe wordt gegooid. Ik heb pas twee keer in een F1-auto gereden, met Mercedes tijdens de rookietests van 2020 en 2021. Maar het is inmiddels al wel even geleden dat ik met een zeer snelle auto op een circuit heb gereden, dus ik moet me even aanpassen ten opzichte van de stratencircuits die we in de Formule E kennen.”