Formule 1

Nieuwe Viaplay-docu volgt Max Verstappen bij opzetten eigen raceteam

Vanaf 10 februari is 'Max Verstappen – New Ground' te zien op Viaplay. In deze nieuwe driedelige docuserie ligt de focus op Verstappen Racing, het eigen raceteam van de Red Bull F1-coureur.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Gepubliceerd:
max_newground_kv_3840x2160_01

Foto door: Viaplay

De serie volgt Max Verstappen in een fase van zijn carrière waarin hij bewust ruimte maakt voor nieuwe autosportprojecten buiten de Formule 1. Daarbij vormt zijn eigen team, Verstappen Racing, nadrukkelijk het speerpunt.

Lees ook:

Te zien is hoe Verstappen Racing zich ontwikkelt van een experiment tot een serieuze bezigheid. Verstappen zet zijn ervaring, netwerk en middelen in om jong talent kansen te bieden in verschillende raceklassen, met de nadruk op langeafstandsracen en GT-competities. Daarbij is hij niet alleen betrokken als boegbeeld, maar ook inhoudelijk bij de opzet en sportieve keuzes van het team.

In 'New Ground' wordt ook gevolgd hoe Verstappen simracer Chris Lulham helpt bij de overstap van de virtuele wereld naar echte circuits. Daarmee wil de Nederlander laten zien dat simracen een volwaardig alternatief kan zijn voor een traditionele kartcarrière, die vaak met hoge kosten gepaard gaat.

"Viaplay en ik werken al jarenlang samen om te laten zien waar racen echt om draait. En dat is niet alleen om de resultaten, maar ook om het werk, de toewijding en de passie die erachter schuilgaan", aldus Verstappen. "'New Ground' gaat over het verkennen van nieuw terrein binnen de autosport en het leren en ervaring opdoen tijdens dat proces. Het gaat over de uitdaging en de liefde voor het racen, en ik ben blij dat ik die reis met de kijkers van Viaplay kan delen."

Elke dinsdag verschijnt een nieuwe aflevering op Viaplay. De eerste aflevering, die op 10 februari in première gaat, draagt de titel 'Let’s go out and have fun'. Op 17 februari volgt het tweede deel, 'We all shit on the same toilet', waarna het drieluik op 24 februari wordt afgesloten met 'We have to overtake some people'.

In eerdere Viaplay-documentaires gaf Verstappen ook al een inkijkje in zijn dagelijkse leven buiten de Formule 1. Zo kwam in 2024 'Off the Beaten Track' uit en verscheen in 2023 'Anatomy of a Champion'.

Lees ook:

