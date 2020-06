Groen licht voor Britse GP's nabij: Maatwerk voor F1 bespreekbaar

In het initiële plan stond Silverstone nog met potlood opgeschreven als tweede locatie van het seizoen, na een inmiddels goedgekeurd bezoek aan het Oostenrijkse Spielberg in juli. Maar de quarantainemaatregelen van Boris Johnson leken roet in het eten te gooien. Alle buitenlandse reizigers die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen, moeten verplicht twee weken in quarantaine. Er bestaat weliswaar een lijst met uitzonderingen, maar daar stond en staat de Formule 1 niet op.

Desondanks is er hoop. Staatssecretaris van sport Oliver Dowden kondigde afgelopen weekend al aan dat sporten zonder publiek weer mag, maar liet daarbij weinig los over buitenlandse deelnemers – hetgeen in de Formule 1 belangrijk is voor Ferrari, AlphaTauri, Renault en bandenleverancier Pirelli. Inmiddels is duidelijk dat de Britse regering bereid is om ook daar flexibel mee om te gaan. De Formule 1 zal geen volledige vrijstelling krijgen, maar moet met een dichtgetimmerd plan komen om de strenge quarantaineregels te kunnen omzeilen. In dat plan moeten onder meer de geplande verplaatsingen gedetailleerd worden vastgelegd, die moeten namelijk zo beperkt mogelijk blijven.

'Dinsdag volgt gedeeltelijke F1-kalender, met plaats voor Silverstone'

De aangekondigde flexibiliteit past bij eerdere woorden van premier Jonhson, die al aangaf ‘zich persoonlijk in te willen spannen’ voor het bezoek van de Formule 1 aan Groot-Brittannië. Tot vreugde van betrokkenen in de paddock. "Wij verwelkomen alle inspanningen van de overheid om ervoor te zorgen dat topsport kan doorgaan. En wij waarderen hun steun om weer te kunnen racen. De komende weken zullen we nauw contact onderhouden, terwijl we ons ook voorbereiden op de geplande seizoensstart begin juli", laat een F1-woordvoerder aan Motorsport.com weten.

Mede dankzij deze opbeurende woorden luidt de verwachting dat Silverstone ‘gewoon’ en zelfs tweemaal op de herziene Formule 1-kalender staat. Naar verluidt niet meer zoals gepland in juli, maar op 2 en 9 augustus. De aangepaste kalender – of in ieder geval het eerste deel daarvan, met acht Europese races – wordt naar verwachting dinsdag gepresenteerd.

VIDEO: Een virtuele ronde onboard over het circuit van Silverstone

Met medewerking van Adam Cooper