Premier Johnson spant zich in voor het doorgaan van Britse GP

The Times schreef maandagavond dat Johnson graag wil dat de beide races op Silverstone doorgaan en heeft zich bemoeid met het proces. Een bron heeft bevestigd dat het onderwerp vorige week tijdens de vergadering van het kabinet behandeld is. In essentie wil hij hiermee de Britse motorsportindustrie helpen, de Formule 1 heeft het belang van Britse samenwerking benadrukt voor het houden van races en de kansen om het wereldkampioenschap in 2020 op de rails te houden.

Aangescherpte inreisrichtlijnen zorgden er recent voor dat het al dan niet doorgaan van de Formule 1 in handen van de regering kwam te liggen. Reizigers moeten vanaf 8 juni in een verplichte quarantaine om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Er is een lijst opgesteld voor essentiële beroepen, waarvoor een uitzondering gemaakt kan worden. Hierbij gaat het om vrachtwagenchauffeurs, maar ook mensen die een rol kunnen spelen in de strijd tegen het coronavirus.

In eerste instantie stonden betrokken personeelsleden van internationale sportcompetities niet op de lijst, ondanks dat de regering van het VK graag weer sportevenementen op wil starten. Voor de Formule 1 is versoepeling van de regels noodzakelijk om het seizoen niet in gevaar te brengen. De versoepeling is noodzakelijk zodat F1-teams naar het VK kunnen reizen voor de Britse GP, bovendien zou het voor de in Engeland gevestigde teams makkelijker worden om van en naar de races te reizen.

Een woordvoerder van F1 heeft aan Motorsport.com laten weten dat men nog altijd werkt aan een positieve uitkomst. “We werken op een constructieve manier samen met de overheid om ons seizoen op een veilige manier te starten”, zei hij. “Discussies daarover lopen op dit moment nog.” Het is echter maar de vraag of de versoepeling voor de Formule 1 op tijd komt om de beoogde races in Silverstone te houden op 26 juli en 2 augustus.

Stuart Pringle, baas van Silverstone, heeft aan Motorsport.com laten weten dat het ook mogelijk is dat de races naar een later tijdstip verplaatst worden. Races in Hongarije en Duitsland worden nu mogelijk op die data gehouden voordat het circus naar Silverstone afreist.

Met medewerking van Adam Cooper