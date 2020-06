Hoop voor Britse Grand Prix: overheid staat sporten weer toe

Het Formule 1-seizoen ligt al sinds maart stil, maar de sport hoopt in juli weer van start te gaan: eerst in Oostenrijk en daarna zou Engeland aan de beurt zijn. De plannen voor de Britse Grand Prix kregen echter een dreun toen bekend werd dat de aangekondigde quarantainemaatregelen voor reizigers uit het buitenland ook zouden gelden voor sporters en F1-personeel.

Vorige week bleek echter dat premier Boris Johnson er zelf bij zijn collega-ministers op heeft aangedrongen om een uitzondering te maken voor de Formule 1 waardoor een of twee races in augustus weer op tafel lagen. De hoop werd vandaag verder aangewakkerd door een verklaring van de staatssecretaris van sport Oliver Dowden. "Na meer dan twee maanden zonder sport en na veel discussie met medische experts en de sportbonden, ben ik blij dat ik vandaag kan aangekondigen dat de regering richtlijnen heeft gepubliceerd die het mogelijk maken dat sportwedstrijden op zijn vroegst vanaf maandag achter gesloten deuren kunnen worden hervat, maar alleen als het veilig is."

Dowden vervolgt. "Het is aan elke individuele sport om de competitie te hervatten; ze kennen hun sport het beste, maar voetbal, tennis, paardenraces, Formule 1, cricket, golf, rugby, snooker en andere sporten zijn allemaal klaar om terug te keren op onze tv-schermen. Het is een enorme uitdaging om op dit punt te geraken. We hebben ons laten leiden door een forensische en medische aanpak, geholpen door Public Health England en het ministerie van volksgezondheid."

Met medewerking van Lewis Duncan