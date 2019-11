Rosberg geeft Verstappen gelijk: Hamilton verdiende ook gridstraf

Het verhaal is inmiddels bekend: nadat Valtteri Bottas zijn Mercedes W10 in de slotseconden van Q3 in de muur parkeerde, raasde Max Verstappen vol door op weg naar een tijdsverbetering. Hij hielp daarmee een zekere pole om zeep. Alhoewel Verstappen nadien aangaf wel te kunnen leven met de straf, hekelde hij het meten met twee maten. "Het enige dat ik zou willen zeggen is dat ik van mijn gas af had moeten gaan, maar dan moet iedereen dat doen. Vettel deed dat wel, maar één van de zilveren wagens niet", wees de Limburger onder meer Motorsport.com op het gedrag van Lewis Hamilton.

De regerend - en hoogstwaarschijnlijk ook aanstaand - wereldkampioen kwam als eerste coureur langs de plek des onheils en hield daarbij evenmin in. Een straf voor de Mercedes-coureur was volgens Rosberg dan ook op zijn plek geweest. "De straf voor Verstappen valt natuurlijk wel te rechtvaardigen. Je moet vanwege de veiligheid nou eenmaal liften bij geel. Maar Hamilton kreeg geen straf, terwijl hij er ook gewoon volgas langs reed", deelt Rosberg de lezing van Verstappen.

Vraag is dan natuurlijk waarom Hamilton er genadig van af kwam. Een formele verklaring zou kunnen zijn dat de gele vlag op zijn moment van voorbijrazen nog niet zo prominent werd gezwaaid, in tegenstelling tot bij de passage van Verstappen. Maar volgens Rosberg is er iets anders aan de hand. Waar Verstappen eerlijk was in de persconferentie, pakte Hamilton het sluwer aan. "Hij weet politiek gezien precies wat hij wel en niet tegen de media moet zeggen. Daar is hij gewoon erg slim in. Hij zei dit weekend zoiets als 'toen ik het zag, was ik er al voorbij en kon ik niet meer liften'", wijst Rosberg op het politiek correcte antwoord van zijn voormalige rivaal. "Misschien moeten ze de regels maar veranderen, zodat je ook al moet liften als er nog geen gele vlaggen worden gezwaaid maar het ongeluk al wel is gebeurd."

Verstappen en Hamilton beste wiel-aan-wiel racers

Waar Rosberg hier dus voor een Hamilton-straf pleit, vindt hij het wel lovenswaardig dat de Formule 1 op zondag veel door de vingers zag. Bijvoorbeeld het contact tussen Hamilton en Verstappen in de eerste bocht. "Hamilton en Verstappen zijn de twee beste coureurs in het wiel-aan-wiel racen. Verstappen is er enorm goed is, maar Hamilton is misschien wel de allerbeste. Dat weet ik uit ervaring, dus het was prachtig om ze tegen elkaar te zien strijden. Het was daarbij ook goed dat de Formule 1 geen straf uitdeelde aan één van de twee coureurs", vervolgt Rosberg zijn terugblik op het voorbije GP-weekend. "Verstappen deed er alles aan om Hamilton van de baan te dwingen, maar Hamilton gaf natuurlijk niet op en kwam alsnog als winnaar uit de bus. Prachtig."

