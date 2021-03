Uitgelegd: F1-teams gebruiken mysterieus pistool voor bandenanalyse

Na elke run worden de banden van F1-teams onderzocht door engineers. Tijdens de wintertest in Bahrein viel op dat een aantal technici toch wel heel apart materiaal gebruikte om de banden te onderzoeken. Zij hanteerden een mysterieus ‘pistool’ nadat de banden van de wagens gehaald waren. Dit apparaat leek in het rubber te steken en, terwijl er behoorlijk geheimzinnig gedaan werd, kan nu toch onthuld worden dat de teams ermee probeerden te doen.

Het ‘pistool’ staat bekend als de VESevo en wordt geproduceerd door de Italiaanse start-up MegaRide. De naam staat voor ‘Viscoelasticity Evaluation System – EVOlved’ en is het resultaat van een onderzoeksproject van de universiteit van Napels. Het apparaat verzamelt informatie op het loopvlak om het gedrag van de reactie van de band op het circuit beter te begrijpen. Het gebruik van een uniek algoritme helpt vervolgens bij het analyseren van de fysieke toestand van de band. Het geeft een beter inzicht op het gebied van de interne temperatuur, de stijfheid van de compound, de slijtage van het loopvlak en de dempingseigenschappen.

Deze data wordt omgezet in grafieken (zie onderstaande afbeelding) en kan gebruikt worden om beter te begrijpen welke invloed de temperatuur van de band en het oppervlak van het asfalt heeft op de prestaties en de levensduur van het rubber.

Deze informatie kan cruciaal zijn als het gaat om het gedrag van een bepaalde bandencompound, het kan ook teams ook helpen bij het opstellen van een voorspelling om het maximale uit een band te houden. Bandenleverancier Pirelli levert al een uitgebreide dataset waarin de correcte werktemperatuur van de banden in weergegeven wordt, maar toch komt het regelmatig voor dat coureurs klagen over de omstandigheden waarin de banden het beste werken, of dat de slijtage van de band veel slechter is dan vooraf verwacht.

Het VESevo-pistool slaat als een soort hamer op de band om data te vergaren, maar deze beweging tast de band niet aan. De beweging helpt het apparaat om het visco-elastische karakter van het loopvlak en het rubber te bepalen. Het is niet duidelijk hoeveel teams het VESevo-apparaat gebruiken. Het feit dat MegaRide-technici bij verschillende formaties gezien zijn om data van de computers te downloaden, wijst erop dat er meer zijn die het gebruiken. Naarmate de andere teams hier lucht van krijgen, zullen het er alleen maar meer worden.

In Bahrein werd het apparaat voor het eerst in de Formule 1-pitstraat gebruikt, maar in andere klassen wordt er al langer mee gewerkt. Zo werd het VESevo-apparaat in F2 en F3 al gebruikt door Trident, maar ook in andere klassen zoals de Formule E, MotoGP en DTM is het gebruik van het pistool niet ongebruikelijk.

VESevo Foto: MegaRide