Na een hele moeilijke eerste fase van dit seizoen heeft Mick Schumacher eindelijk zijn eerste punten in de Formule 1 te pakken. De Duitser finishte op Silverstone op de achtste plaats na een puike race, waarin hij nog enkele ronden kon vechten met Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen. Doorgaans zou de Nederlander veel sneller zijn, maar een beschadigde auto weerhield hem ervan om verder naar voren te zitten. Voor Schumacher was het gevecht met Verstappen een mooi moment, maar het scoren van punten was toch echt de eerste prioriteit. Teambaas Guenther Steiner vond het echter onnodig om zijn coureur af te remmen.

“Hij is niet zo onzeker als jullie denken”, zegt Steiner in een exclusief gesprek met onze zustereditie Formel1.de. “Sinds Canada gaat het allemaal iets makkelijker en je kunt ook zien dat Mick blijer is. Ik was helemaal niet aan het zweten op de pitmuur, ik dacht alleen maar aan de punten die hij kon halen. Er kan altijd iets gebeuren als twee coureurs met elkaar vechten, maar ik heb geen moment overwogen om hem te temperen. Dat zou ik nooit doen. Ik weet ook dat je veel kunt leren van zo’n gevecht, ook al ben je er op dat moment niet bewust mee bezig. Je leert automatisch heel veel van een gevecht met een coureur van het kaliber Max Verstappen. Als ik hem daar getemperd zou hebben, had dat niets te maken met autosport.”

Schumacher maakte in de eerste fase van het seizoen behoorlijk wat fouten, tot irritatie van Steiner. In zijn debuutseizoen was Schumacher de referentie bij Haas F1, waar hij Nikita Mazepin naast zich had. De Rus was niet bepaald een hoogvlieger en Schumacher had weinig aan de coureur. Dit seizoen zit Kevin Magnussen in de andere Haas, een coureur met een aanmerkelijk betere staat van dienst. Gevraagd hoeveel invloed dat gehad heeft, zegt Steiner: “Het was voor Mick aan het begin ook best lastig, vorig jaar was hij superieur. Dit jaar had hij ineens een achterstand. Dat heeft invloed op hoe een coureur rijdt en hoe hij zichzelf onder druk zet. Hoe verder je komt als coureur, hoe lastiger het wordt. Hij verloor het duel met Verstappen op Silverstone, maar dat was goed voor hem. Hij heeft daar veel van kunnen leren. Het beste is om te leren van de beste coureurs. Als je tegen zulke tegenstanders vecht, dan kun je heel snel leren.”

Schumacher veroverde een week later een negende plaats in de sprintwedstrijd op de Red Bull Ring. Hij finishte als zesde in de hoofdrace.

Video: Schumacher probeert P7 af te pakken van Verstappen