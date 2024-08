Mick Schumacher en zijn liefde voor skydiving

Mick Schumachers houding verandert op het moment dat ik doorvraag op een van zijn antwoorden op mijn vraag. Ik vroeg hem hoe hij zijn vrije tijd graag besteed, en naast de gebruikelijke antwoorden van de sportschool en wielrennen, was er een andere activiteit die mijn aandacht trok. “Ik vind skydiving ook leuk”, zei hij heel casual toen we elkaar spraken tijdens de Grand Prix van Canada. De bewoording ‘leuk vinden’ komt echter niet helemaal overeen met hoezeer het springen uit een vliegtuig deel uitmaakt van zijn leven.

De voormalig Haas F1-coureur, die nog altijd hoop heeft om terug te keren in de Formule 1, vertelt Motorsport.com vol enthousiasme over zijn hobby: “Als ik het me goed herinner, was ik acht of negen toen ik mijn eerste skydive deed. Dat was uiteraard een tandemsprong. Ik vond het niet heel leuk om de lucht in te gaan, maar toen deed mijn zus het en had ik iets van ‘damn, als mijn zus het kan, dan moet ik het ook kunnen’. Dus ik sprong met mijn ogen dicht, maar ik vond het zo geweldig dat ik meteen weer de lucht in ging voor een nieuwe sprong. Toen ik oud genoeg was, ging ik zelf. Ik was toen zestien jaar oud. Nu heb ik 1600 sprongen gemaakt en heb ik een licentie.”

De inmiddels 25-jarige Schumacher zegt dat zijn adrenalineverhogende hobby, waar ook Lewis Hamilton liefhebber van is en wat de twee samen al eens hebben gedaan, hem ook helpt bij zijn training als coureur. Hij legt uit: “Het is niet alleen een mogelijkheid om mijn lichaam beter te leren kennen, wat je voeten, handen, lichaam, hoofd en ogen doen. Dat geeft je een idee wat er gebeurt tijdens het racen, maar het geeft je ook kennis over weer en wind. Soms word je in een lastige positie geduwd en moet je snel reageren. Ik wist vanuit de racerij hoe dat moest, maar je blijft er ook scherp door. Zeker omdat je niet de veiligheid van een raceauto om je heen hebt. Ik hou er enorm van, want ik deelde deze hobby met mijn vader.”

F1-droom

Mick Schumacher, Haas VF-22 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Na een frustrerende stint bij Haas, is Schumacher nu actief als reservecoureur voor Mercedes. Daarnaast staat hij met Alpine aan de start in het World Endurance Championship. Zijn optreden op Le Mans was dit jaar kort, nadat beide Alpine hypercars al na zes uur met motorische problemen te maken kregen en moesten opgeven. Desondanks zegt hij dat zijn ervaring met een ander team en het racen in het WEC hem een betere coureur hebben gemaakt. Hij hoopt dat hij door zijn tijd bij Alpine en de samenwerking met Mercedes een weg terug naar de Formule 1 kan vinden. In zijn twee jaren in de achterhoede bij Haas had hij niet de kans om indruk te maken.

Naast het feit dat hij de wens heeft om de critici de mond te snoeren, voegt hij toe: “De samenwerking met Alpine is een gelegenheid voor een team op de F1-grid om mij beter te leren kennen. Het maakt me een completere rijder. Ik probeer graag verschillende disciplines want het kan me helpen, ook al is het maar een procent. Iemand met mijn achtergrond, kan waarde toevoegen aan een team. Je moet lastige tijden doorstaan om te laten zien uit welk hout je gesneden bent. Ik kan de paddock in lopen en nog altijd lachen en gemotiveerd zijn. Ik blijf proberen totdat het me lukt, en ik zie geen reden waarom ik zou moeten opgeven. Mijn focus is om terug te keren in F1. Dat is van kinds af aan mijn droom en ik geef die droom niet op. Ja, ik heb nog veel te bewijzen. Veel mensen die me kennen hebben het gezien in de juniorklassen, maar degenen die me enkel kennen van mijn tijd bij Haas hebben het niet gezien. Ik wil de criticasters hun ongelijk bewijzen. Ik denk niet dat ik rond hoef te lopen met mijn cv, mensen weten wat ik heb gepresteerd. Maar wat niet bekend is, is hoe ik binnen een team werk, want dat vindt achter gesloten deuren plaats. Als mensen wisten hoe hard ik werkte, zouden ze wel anders denken.”