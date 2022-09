'Schumacher in beeld bij Audi, ook op radar van Mercedes'

Momenteel is Mick Schumacher bezig met zijn tweede Formule 1-seizoen in dienst van het Haas F1 Team. Het is echter onzeker of hij volgend jaar ook een plekje heeft in de renstal van teambaas Guenther Steiner, waar Kevin Magnussen al onder contract staat. De formatie heeft nog geen besluit genomen over de tweede rijder. Bovendien raakt Schumacher eind dit jaar zijn ondersteuning van de Ferrari Driver Academy kwijt, waardoor hij zelf een langer verblijf bij Haas moet afdwingen of ergens anders zijn opties moet bekijken. Op de rijdersmarkt voor 2023 zijn de meeste zitjes echter al vergeven en dus lijkt een langer verblijf in F1 een moeilijk verhaal te worden.

Op de langere termijn ziet het er echter een stuk beter uit voor Schumacher. Zo heeft Audi interesse om de zoon van zevenvoudig F1-wereldkampioen Michael Schumacher aan te trekken, zo meldt F1-Insider. De fabrikant uit Ingolstadt heeft aangekondigd in 2026 als motorleverancier toe te treden tot F1 en gaat dat naar alle waarschijnlijkheid doen met Sauber - dat nu onder de naam Alfa Romeo racet. Naar verluidt wil Audi al in 2023 de handen ineen slaan en 75 procent van de aandelen overnemen, waarbij Schumacher de gedroomde Duitse coureur is die zij zo vroeg mogelijk bij het team uit Hinwil willen stallen. In 2023 lijkt er echter geen plek te zijn voor de Duitser: Valtteri Bottas heeft al een doorlopend contract en de kans is groot dat ook Zhou Guanyu beloond wordt met een nieuwe deal na zijn aardige debuutseizoen in 2021. In dat geval moet Schumacher het volgend jaar doen met een plekje langs de zijlijn, om in 2024 terug te kunnen keren bij de combinatie Audi-Sauber.

Over interesse van Duitse fabrikanten heeft Schumacher ogenschijnlijk niets te klagen. Zoals gezegd ziet Audi het wel zitten, maar ook lijkt de 23-jarige coureur in beeld te zijn bij Mercedes. Teambaas Toto Wolff was tijdens het F1-weekend op Circuit Zandvoort lovend over Schumacher, wiens vader tussen 2010 en 2012 in F1 reed voor de Zilverpijlen. "Mick is een geweldige persoonlijkheid, hij heeft talent en is snel. Hij heeft alleen iets meer tijd nodig. Als er een plekje vrijkomt, dan kiezen wij altijd degene die het beste presteert. Mick zou absoluut iemand zijn die wij dan op onze radar hebben", zei Wolff in Zandvoort, om gelijk duidelijk te maken dat er voor 2023 geen kansen zijn. "Onze beide auto's zijn bezet."

