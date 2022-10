Schumacher hoopt op punten in Amerika na “moeizame” periode

De positie van Mick Schumacher binnen het team van Haas voor 2023 is nog altijd niet zeker. Hoewel teambaas Guenther Steiner vorige week doorschemerde dat de Duitse coureur een streepje voor heeft, laten zijn prestaties op de baan veelvuldig te wensen over. Teameigenaar Gene Haas ziet voldoende potentie in de zoon van de zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, maar is ook kritisch op de Duitser. De vele crashes op de baan kostten Haas tot dusver “een fortuin”, iets wat des te pijnlijker is door de introductie van het kostenplafond.

Pauze van de Formule 1

Schumacher is direct na afloop van de Grand Prix van Japan overgevlogen richting Texas. De Duitser moest zichzelf even “loskoppelen” van de Formule 1, en verbleef dan ook met zijn zus een tijd op de ranch van de familie. Inmiddels kan de 23-jarige coureur niet wachten om van start te gaan op de thuisrace van zijn team. “We verwachten dat Austin goed past bij onze auto”, vertelt Schumacher. “We weten dat de afgelopen periode moeizaam verliepen. Soms hadden we gewoon ongelukkige races of weekenden. Hopelijk kunnen we dit hier omdraaien door wat punten te scoren.”

Progressie Haas

Tijdens het debuut van Schumacher op COTA finishte de Duitse coureur op de zestiende plaats. Een jaar later heeft Haas een vele malen competitievere auto, waardoor het team goede papieren heeft om een mooi resultaat neer te zetten. “Vorig jaar wisten we dat we niet voor punten konden vechten. Sindsdien is het team professioneel met de situatie omgegaan en gaven we nooit op, waardoor we nu weer op de weg terug zijn. Iedereen heeft daar heel hard voor gevochten, dus het is een eer om het team te mogen vertegenwoordigen op COTA”, aldus Schumacher.