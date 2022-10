Steiner: Schumacher in het voordeel om Haas F1-zitje te behouden

Haas F1-teambaas Guenther Steiner neemt uitgebreid de tijd om te evalueren wie volgend seizoen het zitje naast Kevin Magnussen moet krijgen. De 23-jarige Mick Schumacher is nog altijd een van de kandidaten. De Duitse rijder kwam eerder dit jaar onder vuur te liggen vanwege een gebrek aan resultaten en een aantal crashes. Na de zomerstop kreeg de voormalig Formule 2-kampioen het beter op de rit.

Hoewel Haas niet beschikt over het sterkste pakket van het Formule 1-veld, slaagde Schumacher er in de afgelopen vijf raceweekenden maar liefst drie keer in om Magnussen in de kwalificatie te verslaan. Daarmee heeft hij zich een goede dienst bewezen in de jacht op lijfsbehoud. Daarbij komt ook nog dat Schumacher inmiddels bijna twee volledige seizoenen aan ervaring heeft in het team van de Amerikaanse zakenman Gene Haas. Ook dat is een factor die in het voordeel van de Duitser kan uitpakken, stelt Steiner.

“Zeker, als je al twee jaar met iemand werkt, is dat zeker een voordeel. De huidige rijder heeft altijd een voordeel, een thuisvoordeel”, zegt Steiner. “Als je iemand hebt die al twee jaar voor je werkt, is dat beter dan dat je een nieuw iemand moet halen, je hebt altijd een periode van gewenning met een nieuwe coureur. Dat is ook de reden dat we Kevin teruggehaald hebben, hij heeft hier gewerkt. Hij is er een jaar uit geweest, maar hij kende iedereen in het team. Dat is altijd een voordeel als je ergens aan moet beginnen.”

Na een desastreus verlopen Grand Prix van Monaco werd Schumacher op scherp gezet door zijn teambaas. Hij was op dat moment al een paar keer gecrasht en dat had grote invloed op het budget van het team. “Het is niet mogelijk dat hij op deze manier doorgaat”, zei Steiner destijds. De Italiaanse teambaas is blij hoe Schumacher sindsdien gereageerd heeft, ondanks het feit dat het afgelopen weekend op Suzuka weer misging. Uitgerekend na afloop van de eerste vrije training schoot Schumacher in Dunlop van de baan met een chassiswissel ten gevolg. “Ik kan geen nee zeggen, hij heeft niet veel schade meer gereden en hij heeft punten gehaald”, zegt Steiner. “Dat komt dus als je punten scoort, dan begrijp je dat ontwikkeling als coureur belangrijk is. Als je jezelf niet ontwikkelt, scoor je ook geen punten.”

Mocht Haas toch besluiten om Schumacher het gat van de deur te wijzen, is Nico Hülkenberg de meest waarschijnlijke kandidaat voor het zitje naast Magnussen. Antonio Giovinazzi, die tijdens de komende Grand Prix van de Verenigde Staten tijdens VT1 weer in de Haas mag stappen, staat naar verluidt ook nog op de lijst.

Haas heeft dinsdag bevestigd dat Pietro Fittipaldi, die in 2020 al eens bij het team inviel voor Romain Grosjean, tijdens de eerste vrije trainingen in Mexico en Abu Dhabi in actie komt. Elk team moet dit seizoen minimaal twee keer een rookie laten rijden in de eerste vrije training.

VIDEO: Giedo van der Garde over de toekomst van Mick Schumacher