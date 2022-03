Schumacher: “Heerlijk om P11 teleurstellend te vinden”

Waar teamgenoot Kevin Magnussen zijn Haas F1-team dikke punten bezorgde, greep Mick Schumacher met de elfde plek net naast zijn eerste WK-punt in de Formule 1. Die ging naar Zhou Guanyu, die namens Alfa Romeo zijn debuut maakte en tiende werd. Voor Schumacher was de elfde plaats zijn beste resultaat in de Formule 1, maar toch maakte de jonge Duitser een teleurgestelde indruk na de race. Een goed teken, vindt de zoon van zevenvoudig F1-kampioen Michael Schumacher. “Het laat zien dat we, ondanks dat we ons beste resultaat gescoord hebben, we ontevreden mogen zijn omdat we weten dat we veel meer in onze mars hebben”, zegt hij. “Het is wat dat betreft heerlijk om teleurgesteld te zijn, we dromen van meer. Dat motiveert alleen nog maar meer om elke keer harder te werken en nog beter te presteren.”

De voormalig Formule 2-kampioen was vorig jaar net als teamgenoot Nikita Mazepin niet weg te slaan uit de achterhoede. Dat had onder mee te maken met het feit dat Haas de wagen amper ontwikkelde en volop bezig was met de VF-22 voor dit seizoen. Een goede dag leverde vorig jaar de zestiende plaats op, nu moet het een dikke portie punten opleveren. “Dat is de positie waar we op azen”, zegt Schumacher. “We willen er dicht genoeg bij zitten om de kruimels op te rapen die anderen laten vallen. Het is niet gek om te zeggen dat we dit jaar een podium kunnen halen. We hebben nog 22 races te gaan en er komen nog heel veel weekenden die chaotisch kunnen verlopen.”

Met Magnussen heeft Schumacher nu een teamgenoot die gepokt en gemazeld is in de Formule 1. “Hij zit al veel langer in deze sport dan ik, hij brengt het team heel veel”, zegt Schumacher, die naar eigen zeggen geen contact meer heeft gehad met Mazepin. “Het is geweldig dat we hem er nu bij hebben, ik kan veel van hem leren.” Gevraagd waar hij nu al van profiteert, voegt hij toe: “De opbouw van een weekend, zijn gevoel in de auto en de feedback die we naast elkaar kunnen leggen. Op dat vlak hebben we veel aan elkaar en kunnen we van elkaar leren. We delen informatie en we zijn heel open in onze aanpak. Dan kun je ook eerlijk over het gedrag van de wagen praten en zien hoe we dat kunnen verbeteren.”