Zo ontstond het idee voor de F1-comeback van Michael Schumacher

In 2006 kondigde Michael Schumacher aan zijn Formule 1-helm aan de wilgen te hangen. Vier jaar later keerde de zevenvoudig wereldkampioen weer terug in de sport. Hij kon een aanbod van het fabrieksteam van Mercedes niet weerstaan. Het idee ontstond tijdens een gezamenlijke borrel aan het einde van 2009. Dat seizoen hadden Nick Fry en Ross Brawn gezamenlijk de beide wereldtitels gewonnen met Brawn GP. Wereldkampioen Jenson Button stelde te hoge eisen, waardoor de teamleiding plotseling op zoek moest naar een nieuwe rijder.

Het idee ontstond onder het genot van een biertje, bevestigt Fry in gesprek met 'Flat Chat with Codders by F1 Racing’: “Toen duidelijk werd dat we er met Jenson vanwege zijn salariseisen niet uit gingen komen, zaten we redelijk vast. Het was al laat in het jaar. Er waren aardige rijders: Nick Heidfeld had goede prestaties neergezet. We namen hem in overweging maar we misten een echte superster. Ross en ik hadden een paar biertjes op, Michael was er ook. Ik zei tegen Ross: ‘Hij is je vriend, praat eens met hem en dan zien we wel verder’. Vijf minuten later kwam Ross stralend terug: Michael was bereid het gesprek aan te gaan. Dat was een mooi moment.”

"Wil van Schumacher ongeëvenaard"

De zevenvoudig wereldkampioen speelde in zijn periode bij Mercedes een belangrijke rol in de opbouw van de formatie. De gewenste successen bleven echter uit. Zonder zege en met slechts een podium (Valencia 2012) vertrok de Duitser weer. Toch is Fry ervan overtuigd dat de aanstelling van Schumacher de juiste keuze was: “Michael brengt de pure wil om hard te werken met zich mee. Zelfs de debriefings, waarin men bespreekt wat er beter kan, bracht hij in zijn nadagen nog naar een hoger niveau. Na een goede race of een overwinning heb je al snel de neiging de debrief kort te houden en aan het bier te gaan. Dankzij hem zagen we in dat we het moment moeten benutten. De wil van Michael, als multimiljonair en zevenvoudig wereldkampioen, om nog drie of vier uur te blijven zitten en na te bespreken was ongeëvenaard.”

