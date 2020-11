Masi reageert op Vettel over ‘beschamende’ safety car-regels

De herstart bij de Grand Prix van Emilia-Romagna zette de spotlights op de regel dat coureurs zich van een ronde achterstand mogen ontdoen tijdens een safety car-fase. Op Imola reden enkele coureurs op hoge snelheid langs marshals die de baan nog schoonmaakten op de plek waar George Russell crashte. Met name Lance Stroll reed daarbij vlak langs de baanmedewerkers en dat leidde ertoe dat meerdere coureurs het incident wilden bespreken. Vooral Sebastian Vettel sprak zich duidelijk uit over de situatie. Hij vond het ‘beschamend’ dat coureurs een extra ronde moeten rijden om zichzelf te ontdoen van een ronde achterstand en pleit ervoor de coureurs via de software van de timing een ronde terug te geven.

De suggestie van Vettel is volgens Masi in het verleden al eens onder de loep genomen door de teams en die hebben dat toen afgewezen. Daarbij wezen de renstallen erop dat factoren als het managen van de brandstof en de banden beïnvloed worden als de ronde achterstand via de software van de timing wordt teruggegeven. “Wat ik ervan weet is dat dit iets is waar jaren geleden al naar is gekeken toen de regel werd ingevoerd”, zei Masi na afloop van de Turkse Grand Prix. “Van wat ik gehoord heb waren de teams destijds in de discussie geen voorstander van dat voorstel.”

Wel bevestigde Masi dat de herstart op Imola nader bekeken is door de FIA. Bovendien stelt de Australiër dat er veranderingen doorgevoerd worden om te garanderen dat de auto’s voldoende tijd hebben om zich op zorgvuldigere wijze van de ronde achterstand te ontdoen. “We hebben een aantal veranderingen doorgevoerd aan de procedures en die werden donderdag en vrijdag besproken in de meetings van de teammanagers en de coureurs. Beide groepen schaarden zich achter de veranderingen”, vertelde Masi.

“Er zijn elementen van de procedure veranderd met betrekking tot suggesties wat in de toekomst wel en niet gedaan kan worden, voor 2021 en daarna. Het is een onderwerp dat op de agenda van de sportieve adviescommissie staat. Dat is een groep waarin de FIA, de F1 en de teammanagers vertegenwoordigd zijn. We gaan erover praten en zien wat de positieve, negatieve en onvoorziene gevolgen zijn. Door de jaren hebben we gemerkt dat er onvoorziene gevolgen optreden als je qua reglementen een ondoordachte reactie doorvoert. Die groep gaat het als geheel bespreken en kijken naar alle mogelijkheden.