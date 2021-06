Max Verstappen zag een vrijwel zekere overwinning in Baku door zijn vingers glippen door een klapband. Hij crashte op hoge snelheid, waardoor zijn Red Bull Racing RB16B op start-finish strandde en daarbij de nodige brokstukken achterliet. Voor wedstrijdleider Michael Masi was dat de reden om de race stil te leggen, kort nadat hij de safety car al naar buiten had gestuurd. Die code rood leek tot stand te komen na een gesprek sportief directeur Jonathan Wheatley van Red Bull. Hij stelde voor om de race stil te leggen, zodat de teams hun coureurs van een nieuw setje banden konden voorzien.

Ook zonder het radiobericht van Wheatley was de race hoogstwaarschijnlijk stilgelegd, zo verklaarde Masi na afloop van de race. “Het speelde al in mijn hoofd”, vertelde de Australische wedstrijdleider. “Kijkend naar het aantal ronden dat nog te rijden was, de opruimwerkzaamheden en het feit dat er zoveel rommel op het rechte stuk lag, was het in mijn ogen de beste optie om de race stil te leggen, alles op te ruimen en daarna de laatste ronden te doen.”

Die herstart kwam er dus ook, ondanks dat er nog maar drie ronden te rijden waren. In het verleden werd een dergelijke korte afstand vaak niet uitgereden na een rode vlag. De reglementen bieden volgens Masi nog steeds de kans om dat te doen, maar toch zag hij geen enkele reden om de race niet uit te rijden. “Gelukkig hebben we nu al een aantal jaar regels voor het stilleggen van een race. Als een race jaren geleden werd stilgelegd na een bepaalde afgelegde afstand, dan ging je twee ronden terug [om de uitslag te bepalen]. Met het stilleggen van een race is er inderdaad een optie om niet te herstarten. Maar binnen de tijd die we hebben en het format van de reglementen kunnen we herstarten. Er was geen reden om dat niet te doen.”

Waarom geen rode vlag na crash Stroll?

De crash van Verstappen leek sterk op het ongeluk dat Lance Stroll eerder in de race op het Baku City Circuit had. De Aston Martin-coureur crashte bij het uitkomen van bocht 20, nadat ook bij hem de linker achterband de geest gaf. Na deze crash werd de race niet stilgelegd, maar achtte Masi een safety car voldoende. “De crash van Lance was midden in de race. Er was dus meer dan genoeg tijd. Aan de rechterkant van de baan was voldoende ruimte toen we de rommel opruimden. We hadden er vertrouwen in dat het op die manier geregeld kon worden. Zoals gezegd was dat vertrouwen er niet bij het op tijd opruimen van de hoeveelheid brokstukken op het rechte stuk [na de crash van Verstappen]. In het belang van de sport dachten we in dit geval dat het goed was om de race stil te leggen en later te herstarten.”

