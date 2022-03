Andretti verrast door terughoudende reactie van F1-teams

Andretti Autosport, dat al een eigen team in de Formule E, IndyCar Series, Extreme E en Australische Supercars heeft, heeft een formele aanvraag ingediend om in 2024 toe te treden tot de Formule 1. Mario Andretti, vader van initiator Michael, heeft dat vorige week uit de doeken gedaan. Andretti heeft naar eigen zeggen grootse plannen, maar wil wel binnen een maand van de FIA horen of die plannen doorgang kunnen vinden. Andretti wil onder meer IndyCar-rijder Colton Herta in zijn F1-team onderbrengen om de koningsklasse in Amerika nog populairder te maken: "Kijk bijvoorbeeld naar wat er in Nederland gebeurt. Daar hebben ze eigen coureur", refereert hij aan Max Verstappen.

De plannen van Andretti zijn goed ontvangen door onder meer McLaren, maar andere formaties - waaronder Mercedes en Red Bull Racing - reageren sceptisch. Zo hebben Toto Wolff en Christian Horner laten weten dat Andretti eerst maar eens de meerwaarde voor de Formule 1 als geheel moet tonen. "Andretti is natuurlijk een grote naam en de Amerikaanse markt is ook groot, maar ieder team dat in de Formule 1 wil komen, moet laten zien dat het van meerwaarde kan zijn, oftewel dat het iets aan de sport kan toevoegen", liet Wolff in Barcelona weten. "Het gaat niet alleen om het betalen van die tweehonderd miljoen dollar entry fee, maar in mijn optiek moet zo'n team ook aantonen wat het kan doen voor andere teams, F1 en de FIA. Alleen op die manier kan onze sport groeien."

Dat onder meer Wolff sceptisch heeft gereageerd op de plannen, heeft Andretti zeer verbaasd. "Ik was verrast, ja, echt verrast. Ik dacht dat het no-brainer zou zijn en dat we zo door konden pakken, maar schijnbaar gaat niets op die manier in de Formule 1. We hebben een aanvraag ingediend en hebben alleen maar goedkeuring nodig. We maken de boel over de gehele linie echt niet zwakker en dat is wel een beetje wat Toto zegt", laat Andretti in een exclusief gesprek aan Motorsport.com weten.

"Allereerst brengen we met dat startgeld nog eens tweehonderd miljoen dollar extra in de pot en ten tweede zullen we alleen in Amerika honderd miljoen dollar waarde aan de sport toevoegen, puur door het zijn van een Amerikaans team en het hebben van een Amerikaanse coureur." Hierdoor heeft Andretti naar eigen zeggen wel degelijk de meerwaarde waar Wolff op hamert en vindt hij de scepsis van meerdere F1-teams onterecht.