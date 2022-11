Mercedes schortte het sponsorcontract met cryptohandelsplatform FTX vorige week op nadat het bedrijf in financiële problemen bleek te verkeren. Dit kwam na een voorgenomen overname door Binance (sponsor van Alpine) die op het laatste moment afketste. FTX kwam daardoor in een directe crisis terecht en een paar dagen later moest al faillissement aangevraagd worden. Naar verluidt was er een financieel tekort van 8 miljard dollar. De implosie van FTX heeft de voorbije week grote invloed gehad op de cryptomarkt, ook andere bedrijven kunnen daardoor potentieel in de problemen komen.

De instabiele cryptomarkt volgt op een periode waarin de meeste Formule 1-teams de handen ineengeslagen hebben met een bedrijf uit die sector. De FTX-situatie heeft bepaalde partijen zorgen opgeleverd over de toekomst van dergelijke deals. Mercedes F1-teambaas Toto Wolff geldt als groot voorstander van crypto, zo liet hij eerder dit jaar optekenen, maar de Oostenrijker is geschrokken van het effect dat de ineenstorting van FTX gehad heeft.

“Het is moeilijk, we weten allemaal dat crypto relevant is”, zegt hij. “Ik geloof in de blockchain als het gaat om transacties van de toekomst. Maar deze situatie is heel ongelukkig, zeker omdat het FTX betreft. We zagen in FTX een hele betrouwbare en solide partner, financieel een van de sterkere partijen op de markt. En je kunt nu zien dat een cryptobedrijf vanuit het niets binnen een week van de kaart geveegd kan zijn. Het laat zien hoe kwetsbaar de markt is. Er is geen regulatie en ik denk dat er wel zoiets moet komen omdat er zoveel klanten, investeerders en partners zoals wij vol ongeloof gezien hebben wat er gebeurde.”

Wolff is niet de enige die de situatie rond de instabiele cryptomarkt op de voet volgt. Ferrari, gesponsord door blockchain-netwerk Velas, stelt dat de ontwikkelingen niet genegeerd kunnen worden. Ferrari-teambaas Mattia Binotto zegt: “Het is zeker iets wat we in de gaten moeten houden en waar we voorzichtig mee moeten zijn. We monitoren de situatie, meer kunnen we niet doen. Het is moeilijk om te voorspellen en vooraf te weten wat er gaande is. Natuurlijk is het in ons geval tot nu toe stabiel gebleven, we hebben nog geen problemen ervaren.”

