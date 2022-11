Mercedes verwijdert stickers FTX van auto's na cryptofiasco

Er heerst al ruim een week onrust rond FTX, een handelsplatform in cryptovaluta. Het bedrijf zou overgenomen worden door Binance (een sponsor van Alpine), maar woensdagavond werd duidelijk dat er geen deal gesloten is. Er loopt bovendien een onderzoek van de Securities and Exchange Comission (SEC) naar topman Sam Bankman-Fried vanwege mogelijke overtredingen. FTX had naar verluidt zo’n acht miljard dollar nodig om een faillissement af te wenden, maar dat is niet gelukt. Vrijdag werd duidelijk dat er een faillissement aangevraagd is voor het bedrijf. Door de crisis van FTX zijn diverse crypto-valuta in waarde gekelderd.

Mercedes rijdt al het hele seizoen met stickers van het platform op de wagen nadat het eind vorig jaar een meerjarige deal sloot met FTX. Nu heeft de formatie de sponsordeal eenzijdig opgeschort, laat een woordvoerder aan Motorsport.com weten. “Onze eerste stap is dat we onze samenwerking met FTX stilgezet hebben. Dat betekent dat het bedrijf niet langer op onze wagen te zien is, dat andere kenmerken dit weekend niet zichtbaar zijn. We zullen de situatie in het vervolg monitoren.”

FTX was eerder dit jaar prominent aanwezig bij de eerste Grand Prix van Miami. Er werd een evenement georganiseerd in de stad met een demo van een Mercedes F1-wagen. FTX verbond haar naam recent ook aan de NBA-franchise Miami Heat, waar het naamgever werd van het stadium. FTX was ook als ‘officieel crypto-merk’ verbonden aan de Major League Baseball.

F1-teams nemen enorme risico’s met miljoenendeals

De afgelopen jaren is de sponsoring van crypto-achtige bedrijven enorm toegenomen in de Formule 1. Door de onvoorspelbaarheid van de markt zijn er grote risico’s verbonden aan deals met bedrijven uit die sector. Mercedes-teambaas Toto Wolff vond het eerder dit jaar niet nodig om vanwege dergelijke risico’s af te zien van samenwerking met crypto-bedrijven.

“Je kunt jezelf niet afsluiten van moderne technologie”, aldus Wolff. “Het is een markt die zal groeien. Als we over tien jaar kijken, dan zullen betalingen die twee dagen duren of niet buiten werkdagen uitgevoerd kunnen worden iets uit het verleden zijn. Dat is waar crypto zijn waarde kan bewijzen.”