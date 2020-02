Mercedes verwacht grootste tegenstand van Red Bull

De verhoudingen tussen de topteams komen naar verwachting dit seizoen nog dichter bij elkaar te liggen. Dat heeft te maken met de reglementen, die dit jaar voor het laatst gebruikt worden. Daarom is het de vraag wanneer teams hun focus richting 2021 verschuiven. Daarnaast waren met name Red Bull en Mercedes erg aan elkaar gewaagd in de laatste fase van vorig seizoen, Wolff verwacht dat de renstal uit Milton Keynes flink wat tegenstand gaat bieden. “Ik denk dan aan Red Bull inderdaad”, verklaarde Wolff in gesprek met Sky Sports F1. Max kan de jongste wereldkampioen worden en ik denk dat Red Bull en Helmut daar ontzettend hard voor werken. Het zou voor hen heel mooi zijn. Ik geloof dat Red Bull zich heel erg op 2020 gaat concentreren.”

Zelf kan Mercedes in 2020 voor een zevende wereldtitel gaan bij de constructeurs, maar ook bij de coureurs. Toch is dat niet per se een doel voor de formatie: “Ik denk dat we op een bepaalde manier niet meer met de cijfers bezig zijn. Het gaat om het genieten van wat we doen, het proberen ontwikkelen van het team en steeds verder komen. Daarbij draait het helemaal niet om de zevende wereldtitel. We proberen elk weekend zo goed mogelijk te werken, in 2021 komt er een enorme revolutie met een budgetplafond en een nieuw reglement. Daar willen we klaar voor zijn terwijl we ook in 2020 competitief willen zijn.”

De eerste dag van de test in Barcelona verliep voor Mercedes behoorlijk positief. Nadat Valtteri Bottas in de ochtend de snelste was, schreef Lewis Hamilton in de namiddag de snelste tijd op zijn naam. Bovendien kende Mercedes net als de andere teams geen problemen met de betrouwbaarheid. Wolff heeft daar wel een verklaring voor: “De reglementen zijn volwassen en daarom zien we ook dat er minder wagens stilvallen. Iedereen heeft de testbanken waar ze de hele winter op gewerkt hebben. Tijdens de shakedown zie je dat alle schroeven op de juiste manier vastzitten, dan kom je hier en begin je te rijden. Ik denk wel dat de betrouwbaarheid de afgelopen jaren een stuk beter is geworden.”