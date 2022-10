Mercedes: Upgrade W13 in Austin bedoeld om te leren voor 2023

Het Formule 1-seizoen 2022 is niet verlopen zoals Mercedes dat graag had gewild. Na de achtste constructeurtitel op rij in 2021 heeft de W13 niet helemaal aan de verwachtingen voldaan. Tot dusver hebben Lewis Hamilton en George Russell nog geen race kunnen winnen en in beide kampioenschappen is het team al uitgeschakeld. Toch introduceert Mercedes in de Verenigde Staten nog een upgrade. Die upgrade is tweeledig: enerzijds worden er nieuwe aerodynamische onderdelen meegebracht, terwijl andere onderdelen op een dieet zijn gezet zodat de auto als geheel iets lichter wordt.

Mercedes hoopt dat de upgrade ervoor zorgt dat Hamilton en Russell beter voor de dag komen op het Circuit of the Americas. De ontwikkelingen zijn vooral gericht op het vergaren van informatie voor 2023. "Het is de laatste stap van onze aerodynamische ontwikkeling en hopelijk zorgt dat voor iets meer prestaties", legt trackside engineering director Andrew Shovlin uit. "Belangrijker is dat we met iedere stap meer en meer leren en dat kunnen we meenemen naar volgend jaar. Dat speelt een rol, maar ook hebben we enkele onderdelen lichter gemaakt. Daarmee hopen we de auto dichter bij de gewichtslimiet te krijgen."

Lastig om vorm in Austin te voorspellen

Hoeveel voordeel Mercedes verwacht te hebben van de laatste upgrade van het seizoen, durft Shovlin nog niet te zeggen. De schommelende vorm van de renstal speelt daar ook een rol in. "Het is voor ons lastig te voorspellen hoe we ervoor staan. In Singapore was Lewis heel dicht bij pole-position, maar in Suzuka hadden beide auto's een forse achterstand", zegt hij. "Onze race pace is best sterk geweest. Als we de volgende stap kunnen zetten, kunnen we in gevecht met de Ferrari's en Red Bulls. De kwalificatie is voor ons momenteel echter het lastigste te voorspellen. Zoals gezegd draait het om zoveel mogelijk leren en we gaan absoluut ons best doen in de laatste vier races."

Ook wat betreft de verwachtingen voor de Grand Prix van de Verenigde Staten houdt Shovlin nog een slag om de arm. "Austin is een lastig circuit en dat was het vorig jaar ook voor ons. Het was hobbelig, de banden oververhitten en we presteerden niet zo goed als Red Bull op de zachtere banden. Er is opnieuw geasfalteerd, dus hopelijk zijn de problemen met de hobbels iets minder", aldus Shovlin. "Maar het is dit jaar heel lastig om voordat je er komt al te weten hoe je er op een circuit voor staat. Daardoor is het van belang om veel te leren. We gaan geen voorspellingen doen over hoe we gaan presteren. We moeten gewoon op vrijdag beginnen, zien wat voor problemen we hebben en dan bekijken of we dat op kunnen lossen met de afstelling."