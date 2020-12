Slimmigheid van Mercedes de oorzaak van nederlaag in Abu Dhabi?

Na de seizoensfinale in Abu Dhabi werden de teruggeschroefde motoren en bandenproblemen als oorzaak van het mindere optreden genoemd. Toch zou er sprake kunnen zijn van een andere reden. De kampioensformatie hanteert al enkele jaren het principe om zodra dat enigszins mogelijk is de focus te verleggen op het volgende jaar. Op het moment dat de wereldtitels zo goed als zeker zijn, gaat de blik op het nieuwe seizoen. En met succes, want keer op keer komt Mercedes ijzersterk uit de winter. Ook dit jaar gaf het team ruiterlijk toe al vroeg in het seizoen de ontwikkeling van de W11 zo goed als stilgelegd te hebben. Dat zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld in Abu Dhabi, maar daar speelde mogelijk meer.

Enkele dagen na de seizoensfinale werd op hetzelfde Yas Marina-circuit een post-season testdag georganiseerd. De wagens waarmee de teams in actie kwamen, moesten uit dezelfde specificatie bestaan waarmee de GP was gestart. Oftewel: geen nieuwe onderdelen om met het oog op 2021 te testen. Hield Mercedes hier rekening mee door al tijdens de Grand Prix met testitems te racen?

Wagen van Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Foto: Giorgio Piola

Deze aanpak is niet nieuw voor Mercedes. De voorbije twee seizoenen voegde het team voor de race al een rij pitotbuisjes toe aan de vloer om de luchtstroming te meten (zie hierboven). Zo kon de kampioensformatie tijdens de GP en de daaropvolgende test al nuttige data voor het nieuwe seizoen verzamelen. Dat betekende wel dat de coureurs met een iets zwaardere wagen aan de race moesten beginnen, aangezien de data-opslag extra gewicht met zich meebracht. De inzet van dit rijdende laboratorium kostte het team tijdens het raceweekend wat tijd, maar leverde hen wel een enorme dosis data op om in de winter te analyseren. Intern was men zeer content met deze werkwijze. En aangezien alle titels toch allang binnen waren, valt zeker niet uit te sluiten dat Mercedes dit jaar een stapje verder gegaan is door diverse componenten op de wagen te bevestigen waarover data verzameld moest worden.

De bolides voor 2021 zijn voor een groot deel gelijk aan de wagens van afgelopen seizoen. De seizoensfinale en de daaropvolgende test waren dus de perfecte gelegenheden om data uit de praktijk te verzamelen die in de wintermaanden direct gebruikt kan worden in de simulator.

Mercedes F1 W11 anti-roll bar vergelijking Illustratie: Giorgio Piola

Vanwege het coronaprotocol is de pitstraat voor fotografen grotendeels afgesloten. Onze technisch expert Giorgio Piola merkte desondanks al vroeg in het raceweekend een verandering op aan de voorwielophanging van de W11. Zoals op bovenstaande illustratie te zien is, was er een verandering doorgevoerd aan de rockers van de anti-roll bar. De vorm was aanzienlijk anders dan het element waarmee Mercedes al enkele seizoenen rijdt. De nieuwe variant is kleiner en lichter. De achterliggende gedachte van deze wijziging zit vermoedelijk in de aanstaande reglementsveranderingen en de nieuwe bandenconstructie die Pirelli volgend jaar introduceert. Door de nieuwe opbouw is de band voor 2021 niet alleen iets anders van vorm, maar ook de wijze waarop de kerntemperatuur opgebouwd wordt en hoe je de levensduur het beste kunt verlengen veranderen.

Mercedes AMG F1 W11 ophanging Illustratie: Giorgio Piola

Uiteraard is de Formule 1-band ook volgend jaar rond van vorm, het verschil zit hem in de wang. Deze verandering kan zelfs tot gevolg hebben dat Mercedes genoodzaakt is de voorwielophanging onder handen te nemen. De upright waarvan de formatie al enkele jaren gebruikmaakt, plaatst de wishbone erg dicht bij de wang van de band. In voorbereiding op deze aanstaande wijziging heeft het team het uiteinde van de bovenste wishbone voorzien van een piepschuim cover. Hiermee wordt voorkomen dat de nieuwe banden tijdens tests beschadigd raken. Bovendien kan dit piepschuim weggeschuurd worden door de band, wat het team een duidelijke indicatie geeft hoe dichtbij de wishbone gepositioneerd kan worden zonder de wang van de band te raken.

In de tweede vrije training van de Grand Prix van Abu Dhabi werden de 2021-spec banden getest. Alle teams moesten minimaal tien ronden op deze aangepaste constructie rijden. De Mercedes-coureurs reden echter langere stints om meer data te verzamelen. Deze gegevens konden in de fabriek vergeleken worden met de data van de post-season test op het 2020-rubber. Deze aanpassing aan de ophanging toont aan dat Mercedes bereid was om met een sub-optimale bandenprestatie het weekend te volbrengen, ten faveure van waardevolle data tijdens de testsessie.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Naar verluidt was de W11 ook voorzien van een nieuwe, experimentele lay-out van de radiator. Valtteri Bottas reed hier tijdens het tweede GP-weekend in Sakhir al kort mee. In Abu Dhabi was de bolide voorzien van hetzelfde bodywork en koelopeningen als tijdens het experiment in Bahrein. De nieuwe vormgeving moet beter aansluiten bij, en samenwerken met de power unit voor 2021. Om de betrouwbaarheid te waarborgen was Mercedes genoodzaakt om de coureurs met minder vermogen op pad te sturen. Dat werd bevestigd door het feit dat Hamilton en Bottas onderaan de lijst met de topsnelheden stonden.

Mercedes W11 radiator detail Foto: Giorgio Piola Nyck de Vries, Mercedes F1 W11 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Door de vroege focus op de aanstaande veranderingen in 2021 en 2022 kon Red Bull, mede dankzij de updates aan de RB16, het gat dichten en in Abu Dhabi domineren. Mercedes heeft daarentegen nuttige data verzameld voor de wintermaanden. Een kwestie van deze nederlaag slikken, met als doel om komend jaar de oorlog te winnen.