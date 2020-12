Mercedes: Gemis aan vermogen niet bepalend voor zege Verstappen

De wereldkampioen meldde zaterdagavond dat er een probleem was gevonden in de MGU-K en dat uit voorzorg alle zes krachtbronnen uit Brixworth (van Mercedes, Racing Point en Williams) een tandje dichtgedraaid werden.

Na afloop van de door Verstappen eenvoudig gewonnen Grand Prix werd er direct gespeculeerd of die overwinning er mede was gekomen door het beperkte vermogen aan boord van de Mercedessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Het Mercedes-duo eindigde op meer dan 15 seconden achter Verstappen, terwijl ook Alex Albon op P4 de zilverpijlen makkelijk kon bijbenen.

Andrew Shovlin, de technisch directeur van Mercedes, legde na de race uit dat de geknepen instelling van de krachtbron niet het grote gat tussen Verstappen en de beide Mercedessen kon verklaren. “Het was niet zo’n verschil dat het resultaat van de race heeft bepaald. We hebben het over beduidend minder dan een tiende van een seconde per ronde, dus niet het verschil [van 15 seconden op de finishlijn] tussen de eerste en de tweede plek.”

Shovlin zei dat de technici van Mercedes “nog niet volledig begrepen” wat er nou precies mis was met de MGU-K en dat de beslissing om de krachtbronnen in een conservatievere modus te laten opereren, puur uit voorzorg was gedaan. “Ik zou zeggen dat, in plaats van ons echt bewust te zijn van een specifiek probleem, we maar gewoon hebben besloten om de motor zo conservatief mogelijk af te stellen. Zo konden we een eventueel probleem vermijden,” aldus Shovlin. “Als je niet precies begrijpt wat er aan de hand is, kun je maar beter een beetje voorzichtig zijn.”

Bandenstrategie om zeep

Mercedes had Bottas en Hamilton met een verschillende pitstopstrategie op pad gestuurd, om zo Verstappen onder druk te zetten. Maar de safety car die door het uitvallen van Sergio Perez de baan inkwam, stak een stokje voor dat plan. “Als die safety car er niet was geweest dan hadden we waarschijnlijk één auto gebruikt om Max naar binnen te lokken en de andere [op P1] lang laten doorrijden"aldus Shovlin. Beide auto’s werden nu echter gedwongen om hun pitstop tegelijk met Verstappen te maken en over te schakelen naar de harde band, waarmee de race in feite werd lamgelegd.

Shovlin had op voorhand al zijn twijfels over het splitten van de strategieën. “Je had iets anders kunnen doen, maar eerlijk gezegd zou dit resultaat waarschijnlijk onvermijdelijk zijn geweest. Op het moment dat je alle auto's op banden van dezelfde leeftijd zet, neutraliseer je de race een beetje. Er waren op dat vlak weinig mogelijkheden.”

Hoe de Grand Prix van Abu Dhabi zich ontwikkelde