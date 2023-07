Het team van Mercedes heeft dit seizoen opnieuw een achterstand te overbruggen naar Red Bull Racing. De Duitse renstal is dit seizoen nog niet in de buurt van een zege gekomen, maar kon in Hongarije wel een welkome pole halen. Lewis Hamilton haalde tot ieders verbazing de eerste startplek binnen. Het lukte de Brit echter niet om de pole om te zetten in een overwinning, zelfs een podiumplek werd niet behaald.

Toch is de formatie uit Brackley langzamerhand stappen aan het zetten. Zeker na de update in Monaco is Mercedes stapje voor stapje het tweede team geworden, hoewel McLaren na Silverstone ook dichtbij komt. Voor de Duitse renstal ligt nu de focus op het gat naar voren te dichten om ook een overwinning te kunnen boeken en zoekt mogelijkheden om de W14 nog te verbeteren.

Volgens Lewis Hamilton is met name zijn team op zoek naar verbeteringen in de luchtstroom onder de auto: "We hebben nieuwe tools ontwikkeld om te begrijpen hoe alle stromen onder de auto langs gaan. Al die luchtstromen, het is 'mind-blowing' om te zien wat er onder de auto gebeurt. Dat is veel meer dan de eerdere generatie auto's. Dat begrijpen kost veel tijd."

Shovlin: Inhalen Red Bull lastig door budgetplafond

Ook trackside engineering-directeur Andrew Shovlin ziet dat de luchtstromen nog goed onderzocht moeten worden: "Met de oude regels hadden we goed door hoe het werkte. We hoefden toen nog niet rekening te houden met hoe de auto het deed in de dynamische situaties. We hadden een bepaalde set-up voor de rolhoek, de hoek van de stuurinrichting en de rijhoogte, waar we van wisten hoe dat zou gaan. De luchtstromen onder de auto's, onder elke auto, zijn nu veel gecompliceerder en kortstondiger. Wat Lewis bedoelde, is het feit dat alle teams hun tools moesten ontwikkelen om te ontdekken hoe de stromen liepen onder de nieuwe regels. We zijn nu zover dat we de correlatie snappen en de veranderingen kunnen begrijpen. In 2020-2021 wisten we echt heel, heel goed hoe het werkte. De vloeren zijn nu veel ingewikkelder."

De Brit denkt dat het bijhalen van Red Bull moeilijker is door het budgetplafond, nieuwe updates brengen is vanwege de beperking van de uitgaven lastiger: "Als je direct een goede auto hebt, hoef je minder updates te introduceren. Zij [Red Bull] zijn goed gestart. Gezien het gat in Bahrein en Jeddah is het erg lastig om dat te dichten door het seizoen heen."