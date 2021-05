Mercedes opende sterk op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar de Formule 1 de vierde race van het seizoen 2021 afwerkt. Valtteri Bottas reed in de eerste training de snelste tijd, voor Max Verstappen en teamgenoot Lewis Hamilton. De regerend wereldkampioen nam het heft vervolgens in handen tijdens de tweede oefensessie, waarbij Bottas zich op de tweede plek nestelde. Vlak achter Bottas noteerde Charles Leclerc de derde tijd namens Ferrari, waarmee hij vlak voor het Alpine-duo Esteban Ocon en Fernando Alonso stond.

De kleine verschillen met teams die als de top van de middenmoot gezien worden vallen in goede aarde bij Hamilton, zo liet hij direct na de vrijdagse trainingen weten. “Het is geweldig om de progressie te zien die Ferrari, McLaren en zelfs Alpine boeken. Het is fantastisch dat ze zo sterk zijn, dus dat zorgt ook bij ons voor meer druk. Dat geldt niet slechts voor één groep”, verwijst hij naar Red Bull Racing, dat de dag afsloot op de negende en tiende positie. Teamgenoot Bottas houdt zich intussen nog niet echt bezig met wat de concurrentie doet. “Ik denk dat we ons moeten blijven focussen op onze eigen prestaties en het maximaliseren van ons pakket. Hopelijk staan we er dan voor, maar we richten ons op onszelf. Voor mij geldt dat ik me vooral op mijn eigen werk focus.”

Positief gevoel na vrijdagse trainingen

Het gevoel bij Mercedes is na de eerste vrije trainingen in ieder geval goed, zo laat teambaas Toto Wolff optekenen. “Ik denk dat het onze beste vrijdag tot nu toe was, dus dat is bemoedigend. We hebben het net besproken op de pitmuur, dus we hebben nu 24 uur om het helemaal te verprutsen!”, grapte hij voor de camera’s van Sky F1. Dat goede gevoel is er ook bij Hamilton en Bottas, die stelt dat het een relatief probleemloze vrijdag was. “Het gevoel in de auto was niet verkeerd, dus dat is altijd een goed beginpunt. Er waren ook geen grote problemen met de balans”, zei de Fin. “Ik denk dat het heel belangrijk wordt in de kwalificatie om beide assen, aan de voor- en achterkant, perfect te laten werken met de zachte band. Ik denk namelijk dat de gaten opnieuw erg klein zullen zijn.”

In grote lijnen verliep de vrijdag van Mercedes in Montmeló dus zeer voorspoedig, maar dat wil niet zeggen dat de W12 direct vanaf het begin perfect afgesteld was. “Nee, nee, we moesten eraan werken. Het gaat nooit gemakkelijk en ik denk ook niet dat het met deze auto ooit zo gaat zijn”, merkt Hamilton op. Een groot probleem is dat echter niet. “We begrijpen de auto en we weten welke kant we op moeten gaan met de balans. We hebben dus wat aanpassingen gedaan en ik weet niet zeker of het voor deze sessie beter is geworden, maar we hebben wat dingen gevonden. Dus ik hoop dat we, zodra we deze sessies kunnen analyseren, zaterdag met een betere afstelling voor de dag komen.”