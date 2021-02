Mercedes ondervindt problemen met nieuwe Formule 1-motor

De Formule 1 wordt sinds de introductie van de huidige V6-turbomotor in 2014 gedomineerd door Mercedes. De afgelopen zeven jaar ging het Zuid-Duitse merk er met zowel de rijders- als constructeurstitel vandoor. En door de stabiele reglementen is er een goede kans dat het team in 2021 voor het achtste jaar op rij de dubbel pakt.

Maar Thomas laat weten dat de voorbereidingen op het nieuwe seizoen niet helemaal vlekkeloos verlopen. "We hebben een paar problemen met de power unit", zegt hij op de website van het Mercedes Formule 1-team. "We weten dat we problemen hebben, maar we hebben genoeg ideeën hoe we al deze zaken kunnen verhelpen. Ik weet zeker dat alles op tijd klaar zal zijn voor de eerste race."

In de aanloop naar het seizoen 2020 ging het op motorisch gebied ook al niet van een leien dakje bij Mercedes. Tijdens het testen in Barcelona kampte het team met problemen, maar toen het seizoen eenmaal onderweg was, liep alles weer op rolletjes. Een complicerende factor voor dit jaar is echter dat er maar beperkt gebruik mag worden gemaakt van de testbank. Bovendien is de ontwikkeling van de motor tijdens het Formule 1-seizoen aan banden gelegd. Alle problemen moeten dus voor de eerste race in Bahrein zijn getackeld.

"De winterperiode is altijd een uitdagende tijd voor ons, maar dit jaar zijn er een paar dingen die het nog eens extra uitdagend maken", vervolgt Thomas. "Dit is de eerste winter dat we hebben moeten reageren op een verandering in de regels. Het aantal uren dat we op de testbank mogen doorbrengen is nu begrensd. Dit houdt in dat we het maximale uit elke run op de testbank moeten halen. We moeten dus optimaal werken, zodat we elk uur meer leren over de prestaties en betrouwbaarheid van de power unit. Daarnaast is het de eerste winter waarin we rekening moeten houden met het feit dat we maar één upgrade hebben voor het hele seizoen. We moeten er dus voor zorgen dat de motor voor de eerste race meteen over alle performance beschikt, terwijl we in voorgaande jaren nog extra prestaties konden toevoegen wanneer er een nieuw pakket werd geïntroduceerd. Alles bij elkaar betekent dit dat de performance volledig op orde moet zijn voor de eerste race, en dat de betrouwbaarheid ook helemaal voor elkaar moet zijn."

Daarnaast moeten er dit jaar meer races gereden worden met hetzelfde aantal motoren als vorig seizoen. "We moeten ons daardoor nog meer focussen op de betrouwbaarheid", aldus Thomas, die dus geen makkelijke start heeft als managing director in Brixworth. "Het was ook nog eens een vrij korte winter, doordat we pas medio december klaar waren met het seizoen. En het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur. We moesten dus meer doen in minder tijd."