Mercedes ‘niet verrast’ dat proefstarts Hamilton straf opleverden

Hamilton maakte voorafgaand aan de Russische GP tot tweemaal toe een proefstart buiten de daarvoor aangewezen plek. De Mercedes-coureur vroeg aan zijn engineer Peter Bonnington of hij zijn proefstarts buiten de gebruikelijke plaats mocht maken, waarop hij een bevestigend antwoord kreeg. Mercedes zag op dat moment niet hoe ver Hamilton doorreed voor zijn proefstart, omdat die niet op televisie werd uitgezonden. Na een tocht door de pits werd de tweede proefstart van de Brit wel opgepikt door de camera’s, waarna er een onderzoek en dus twee tijdstraffen van vijf seconden volgden. Uiteindelijk zou de leider in het kampioenschap derde worden in Sochi.

De FIA meende dat Hamilton een sportief voordeel behaalde uit de proefstarts, en Shovlin erkent dat Hamilton zocht naar een meer representatieve plek om zijn start te oefenen. “Op sommige circuits is er een vak dat ze op de grond schilderen, en dan moet je in dat vak de starts oefenen. Op andere circuits is het een soort algemeen gebied. En vaak, als er veel rubber ligt, is dat niet representatief voor de grid. De coureurs en ook de engineers willen een stukje vinden dat dichter in de buurt komt bij de te verwachten grip op de grid. En alles wat Lewis deed, was vragen of hij de start iets verderop kon doen. We hadden niet echt door hoe ver hij ging. Maar hij probeerde gewoon een stukje asfalt te vinden dat meer in de buurt komt van het asfalt waarop je de echte start moet maken.”

Mercedes zag de tweede proefstart die Hamilton maakte en op dat moment wist het team volgens Shovlin al dat de FIA en de stewards daar mogelijk een probleem in zagen. “We zagen de eerste proefstart niet. En toen we de tweede zagen, dachten we al: ‘Dit gaan ze [de stewards] niet leuk vinden.’ Maar we vonden niet dat het gevaarlijk was. Aangezien de event notes aangaven dat de proefstarts aan de rechterkant van de pituitgang gedaan moeten worden, dachten we dat het misschien dubbelzinnig genoeg was om ermee weg te komen. Toen we de positie van de auto zagen, was het geen complete verrassing dat ze het niet goed vonden. En zonder twijfel zijn er misschien ook teams geweest die het hebben aangegeven, naast dat de FIA of de stewards het zelf misschien al zagen.”

Met medewerking van Adam Cooper