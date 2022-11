Lewis Hamilton staat al het hele seizoen droog. De coureur geboren in Stevenage dreigt daarmee voor het eerst in zijn carrière een F1-jaargang af te ronden zonder overwinningen. Zijn huidige reeks opeenvolgende seizoenen met minimaal een zege begon in 2007, het jaar dat Hamilton debuteerde. Met vijftien opeenvolgende seizoenen met minimaal één overwinning staat hij gelijk met Michael Schumacher, die datzelfde presteerde in de periode 1992-2006. Schumacher won echter niet in zijn debuutseizoen 1991. Mercedes scoorde afgelopen weekend haar eerste overwinning van het seizoen: George Russell controleerde van start tot finish in Brazilië. Hamilton eindigde op de tweede plek, een ferm teken dat Mercedes op de weg terug is na een moeizaam verlopen seizoen.

Maar krijgt Hamilton komend weekend de kans om alleen recordhouder te worden? “Ik denk niet dat Lewis voorrang wil krijgen, dat wil hij niet”, zegt Wolff. “Ik denk dat hij eerder heeft aangegeven dat het niet echt een prioriteit is om zijn record van overwinningen in alle seizoenen in stand te houden. Het is meer dat we moeten zorgen dat de auto weer zo sterk is als voorheen, hopelijk racen we dan volgend jaar weer vaker voor overwinningen en het kampioenschap.”

Hamilton heeft eerder gezegd dat hij zich helemaal niet bezighoudt met het record, maar dat de focus ligt op het verbeteren van de wagen en een sterke start in 2023. De Brit was afgelopen weekend in Brazilië vrij om te racen met zijn teamgenoot Russell, maar kwam nimmer echt in de buurt om ook daadwerkelijk een aanval te doen op de zege. Hij eindigde op de tweede plek. Hamilton noemt het een geweldig teken dat zijn team weer zo competitief is.

“Het was moeilijk, maar we zijn altijd blijven proberen en elke keer dat er iets nieuws kwam, liepen we tegen dezelfde problemen aan”, zegt Hamilton. “Dit is echt belangrijk. We weten waar we heen moeten, we weten ook hoe we deze winter kunnen werken om daar te komen. Ik ben heel erg trots op het team, zonder hen hadden we hier niet gestaan.”