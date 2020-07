Mercedes: "Zwarte livery zorgt niet voor problemen met koeling"

Mercedes koos er vorige week voor om dit jaar niet in het gebruikelijke Duitse racezilver te rijden maar een compleet zwarte livery te omarmen als statement tegen racisme en voor diversiteit. Ook de teamkleding en de helmen en raceoveralls van beide coureurs werden aangepast.

Aangezien donkere kleuren minder goed warmte reflecteren en Mercedes vorig jaar op de Red Bull Ring kampte met koelingsproblemen, werd en her en der getwijfeld aan de keuze. Ook het Engels-Duitse team zelf was er op voorhand niet geheel gerust op. Teambaas Toto Wolff liet vorige week weten dat de boodschap de prestaties niet in de weg mocht zitten. “De boodschap en de marketing is erg belangrijk, maar als het ten koste gaat van de prestaties dan is dat duidelijk niet goed.”

Maar volgens Vowles heeft de kleurstelling afgelopen weekend geen enkele negatieve invloed gehad. “Het beïnvloedt de temperatuur niet. Aan de binnenkant van de motorkap hebben we een zilverkleurige, warmtewerende voering en die werkt ongeacht de kleur van de buitenkant. We zien geen enkel verschil in de temperaturen van onze radiatoren of andere systemen.”

Mercedes kende in tegenstelling tot voorgaande jaren een prima Grand Prix van Oostenrijk. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton finishten afgelopen zondag op de eerste en tweede plaats ondanks problemen met de versnellingsbakken. Hamilton kreeg na de race een tijdstraf van vijf seconden vanwege een incident met Alex Albon en werd uiteindelijk als vierde geklasseerd.

Met medewerking van Filip Cleeren