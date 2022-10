Mercedes is na twee teleurstellende races in Singapore en Japan klaar voor de volgende uitdaging in Noord-Amerika. Hier hoopt het team een laatste stap te zetten in de ontwikkeling van de auto door het laatste upgradepakket van het seizoen mee te nemen. Daarna zijn alle ogen gericht op 2023, het seizoen waarin Mercedes hoopt weer mee te kunnen doen om het kampioenschap.

Wolff blikt terug op de afgelopen twee weekenden, waar beide Mercedes-coureurs het nalieten om op het podium te belanden. “De double-header in Singapore en Japan was frustrerend voor het team, omdat we onze auto’s niet in vrije lucht konden positioneren. Hierdoor hebben we de snelheid van de auto niet kunnen maximaliseren”, vertelt de Oostenrijker. “We willen het seizoen sterk eindigen. De resultaten van de laatste twee races motiveren ons om dat ook te doen.”

Laatste upgrades W13

Mercedes schroeft het komende weekend de laatste upgrades van het jaar op de auto. Wolff verheugt zich op het weekend in Austin. “De upgrades zullen geen megagroot verschil maken, maar ik hoop dat het ons een stap dichterbij brengt. We hebben de beperkte hoeveelheid tijd op de baan nodig om zoveel mogelijk stappen te zetten, zodat we zoveel mogelijk kunnen leren van de auto in aanloop naar 2023”, aldus de Oostenrijker.