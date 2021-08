Mercedes hoopt dat keuze voor minder downforce goed uitpakt

Op vrijdag experimenteerden de meeste teams met verschillende vleugelstanden. Zo wilden zij bepalen wat de ideale balans tussen topsnelheid en downforce is voor het ruim zeven kilometer lange Spa-Francorchamps. Mercedes deed dat ook en bepaalde dat de achtervleugel met minder downforce de beste keuze was, ook in de regenachtige omstandigheden op zaterdag en zondag. De focus ligt met deze afstelling vooral op een hogere topsnelheid voor Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Wel heeft de kampioensformatie voor de kwalificatie een extra gurney flap toegevoegd aan de achtervleugel, waarmee de vleugel iets meer downforce genereert.

Dat leverde wisselende resultaten op voor de Mercedes-coureurs. Lewis Hamilton kwam dicht bij de pole-position, maar moest uiteindelijk achter Max Verstappen en George Russell genoegen nemen met de derde startplek. Valtteri Bottas kwam echter niet verder dan de achtste tijd. Door een gridstraf moet hij de race op zondag vanaf de twaalfde positie aanvangen. Na afloop van de kwalificatie erkende Hamilton dat het in de race lastig zou worden als die ook in natte condities verreden zou worden. “We zochten de best mogelijke balans [tussen topsnelheid en downforce]. Misschien was die balans niet optimaal voor vandaag, maar we zien zondag hoe goed die precies is”, zei de Brit.

Mercedes heeft "snelle auto" voor de race

Met de afstelling op Spa heeft Mercedes op papier een voordeel in drogere omstandigheden, maar in de regen wordt het een iets lastiger verhaal. Teambaas Toto Wolff erkent dat Hamilton en Bottas daar in de kwalificatie wat last van hebben gehad en stiekem lijkt de Oostenrijker te hopen op drogere omstandigheden in de race. “Ik denk dat we een heel snelle auto hebben voor de race. Als, en ik benadruk als, het droog blijft of niet al te hard regent, dan hebben we een goede snelheid op de rechte lijn. We hebben gekozen voor een afstelling die meer gaat richting een droogweerafstelling, waarmee we onze topsnelheid proberen te maximaliseren. Dat heeft ons in de kwalificatie wat gekost.”

Terwijl Hamilton naar verwachting vooraan mee kan strijden om de overwinning, heeft Bottas een heel andere taak. De Fin moet zich na de povere kwalificatie en gridstraf terug zien te knokken. Wolff vermoedt dat de Fin daar in principe alle tools voor in huis heeft, inclusief een auto die daartoe in staat is. “Hij heeft een goede auto voor zondag. Afhankelijk van het weer denk ik dat hij goede punten kan scoren en terug kan keren in de top-vier.”

