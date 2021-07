Mercedes: “Hebben onze eigen problemen gecreëerd in Oostenrijk”

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton had dit weekend ‘eenvoudig’ tweede moeten worden, maar zijn wagen raakte beschadigd en dus zag hij dat Red Bull buiten bereik bleef. Hij viel terug achter teamgenoot Valtteri Bottas en McLaren-coureur Lando Norris en werd vierde. De oorzaak van het moeilijke weekend lag vooral in de kwalificatie, stelt Shovlin. Vanaf dat moment waren de kansen op een duel met Verstappen al verkeken.

“Volgens mij hadden we best tevreden kunnen zijn met P2 en P3, dat was realistisch gezien het best mogelijke resultaat”, vertelde Shovlin. “We hebben de problemen zelf veroorzaakt door de matige kwalificatie van zaterdag. Dat maakte het heel lastig om ook maar te denken aan een duel met Max. Eerlijk gezegd was hij gewoon te sterk, zelfs als Lewis een volledige stint achter hem had kunnen rijden, dan was het nog heel moeilijk geworden. De auto heeft niet goed gewerkt, we kregen nog te maken met wat schade aan de auto van Lewis. Een paar aero-dingen werkten daardoor niet helemaal naar behoren en daardoor viel hij uiteindelijk terug van de tweede naar de vierde plaats. Het is een beetje frustrerend, zowel de prestaties als het feit dat de auto goed moet blijven werken.”

"Het lijkt erop dat we iets verkeerd doen"

Mercedes werd in de kwalificatie op zaterdag verslagen door beide Red Bull-coureurs, maar ook door McLaren-rijder Lando Norris. De jonge Brit reed tijdens de race een groot deel van de eerste stint ook voor Hamilton en Bottas. Tegen de tijd dat Hamilton de tweede plaats van Norris had overgenomen, was de achterstand op Verstappen al zo’n negen seconden. Waar Mercedes in de kwalificatie door de mand viel, leek er op vrijdag een vuiltje aan de lucht. De formatie van Toto Wolff eindigde in VT2 op de eerste twee plekken. Het verschil kwam vooral omdat de Mercedes W12 in de warmere omstandigheden niet zo goed overeenkwam met de C5, de zachtste band die Pirelli in Oostenrijk mee had genomen.

“We zijn hier over het algemeen niet heel sterk geweest”, erkende Shovlin. “Dat is niet zozeer zichtbaar in het gat met Red Bull, maar ook dat McLaren en Lando voor ons stonden. Dat was indrukwekkend. Bepaalde factoren hielpen ons niet. Dit circuit past niet goed bij onze auto en we hebben hier in beide races niet echt vooruitgang geboekt. Het is wat dat betreft meer voor de lange termijn. Ook de zachtste compound C5 gaf ons niet waar we op gehoopt hadden. Ook daar zetten we vraagtekens bij. Het is niet zo dat we van alles verkeerd hebben gedaan, maar als je naar de rangorde kijkt zie je wel dat we iets verkeerd gedaan hebben.”

Verstappen bezorgde Red Bull alweer haar vijfde overwinning op rij, de Nederlander staat nu 32 punten voor Lewis Hamilton.