Mercedes over gestuiter van W13: “Het blijft een mysterie”

Tijdens de trainingen en kwalificatie op Silverstone hadden George Russell en Lewis Hamilton wisselende ervaringen met het hobbelen van de Mercedes, wat verschilde van sessie tot sessie. “We hebben een auto die er op de beelden goed uitziet. In bocht 9, bijvoorbeeld, zien we er veel beter uit dan veel andere wagens”, zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff. “Maar de coureurs hebben nog steeds het gevoel dat de auto wat stijfjes is en stuitert. Het is als een aan-/uitschakelaar. Je hebt het en daarna weer niet.”

“Zelfs als we de data uitgebreid doornemen, zie je niet echt waarom de wagen in de ene sessie stuitert en in de andere niet. Het is nog steeds een mysterie. We hebben nog meer data waarmee we het in de toekomst wel kunnen uitvogelen, maar op dit moment is het nog niet zoals gewenst”, aldus Wolff. Bij George Russell veranderde de situatie zelfs binnen één sessie. “Op zijn eerste set banden had hij geen gestuiter, maar wel op zijn tweede set. We zien geen verband waarom het zoveel verandert van de ene sessie naar de andere, of van de set banden naar de andere. Er is geen indicatie wat betreft de afstelling, de wind, de temperatuur of de omstandigheden op de baan. Niets van dat alles.”

Hamilton en Russell zagen er in de droge derde training competitief uit, maar kwamen in de natte kwalificatie niet verder dan respectievelijk P5 en P8. Toch denken beide coureurs dat Mercedes een stap voorwaarts heeft gezet. Volgens Wolff is dat een combinatie van de lay-out van Silverstone en de updates. “De data van de upgrade laat ons zien dat we wat rondetijd ten opzichte van de anderen hebben gevonden”, verklapt de Oostenrijkse manager. “Maar we moeten onszelf niet voor de gek houden, zoals in Barcelona. Daar dachten we de problemen te hebben opgelost, maar dat bleek niet het geval.”

Video: Onze terugblik op de zaterdag op Silverstone