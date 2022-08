Sinds vorig jaar is er een budgetplafond in de Formule 1. Het betekent dat teams niet meer dan het maximum afgesproken bedrag mogen uitgeven. De komende jaren gaat deze limiet steeds verder omlaag. Dit seizoen gaat het om 140 miljoen dollar, plus 1,2 miljoen extra ter compensatie vanwege het feit dat er meer dan 21 races verreden worden, en voor de drie sprintraces. Het plafond is met name bedacht om de topteams wat af te remmen en het veld gelijk te trekken. Mercedes, Red Bull en Ferrari moeten op deze manier hun uitgaven enorm beperken, terwijl dit voor kleinere renstallen minder geldt. Toch blijkt het voor alle teams een lastige opdracht om onder de budgetcap te blijven.

Vanwege de grote inflatie en stijgende kosten is het dit jaar extra moeilijk. Daarom is besloten het budgetplafond met 3,1 procent te verhogen. Dit na lang lobbyen van onder meer teambaas Christian Horner van Red Bull Racing. Het blijft echter nog steeds een krappe marge.

Om er zeker van te zijn dat het geld wordt uitgegeven aan de juiste upgrades, maakt Mercedes nu gebruik van financiële engineers. Dat vertelt teambaas Toto Wolff aan Motorsport.com. "Als we dingen uit de truck halen, noteren de financiële engineers de waarde van het onderdeel. Wanneer we iets gebruiken, wordt het genoteerd en in de berekening opgenomen. Wij hanteren deze aanpak en houden zo vast aan onze eigen planning. Aan het begin van dit seizoen hebben we niet veel updates meegenomen, maar het komt nu op gang."

Een van de grote zorgen van de teams was hoe de FIA zou controleren of teams over het plafond heen gaan, en welke straffen dan volgen. Wolff heeft er echter vertrouwen in dat dit goed komt. “Vorig jaar ging het goed en de resultaten waarin staat of iedereen zich aan de regels heeft gehouden komen binnenkort. Ik denk niet dat dit verkeerd kan gaan. Je breekt de regels of je breekt ze niet, net als bij de technische richtlijnen.”