Mercedes F1-team wil eind 2020 klimaatneutraal zijn

Mercedes-Benz hield een online persconferentie waarin uit de doeken werd gedaan hoe het merk uit Stuttgart op een duurzame manier autosport wil bedrijven. Onderdeel hiervan is dat de fabrieksteams in de Formule 1 en Formule E hun CO2-emissie significant gaan terugbrengen.

In het geval van het Formule 1-team moet de CO2-emissie tegen 2022 zijn gehalveerd ten opzichte van wat het in 2018 was. Hiervoor heeft de renstal al verschillende stappen ondernomen, zoals dat er nu duurzame energie wordt gebruikt in de fabrieken in Brackley en Brixworth. De CO2-uitstoot die overblijft, wordt gecompenseerd, waardoor het team al in 2020 klimaatneutraal moet zijn. “We gaan proberen om in 2020 klimaatneutraal te worden”, liet teambaas Toto Wolff weten. “Tegen de zomer willen we volledig overgestapt zijn naar hernieuwbare energie, en dat is iets waar we erg trots op zijn.”

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton is vanzelfsprekend erg te spreken over de groene ambities van zijn werkgever. De Brit heeft al meerdere malen op social media aangegeven zich zorgen te maken over de toekomst van de aarde. “Dat Toto zegt dat het team dit jaar klimaatneutraal moet worden en dat we op dat vlak vooruit moeten lopen, daar sta ik enorm achter”, aldus de zesvoudig Formule 1-kampioen. “Ik denk ook dat als wij actie ondernemen en dingen anders aan gaan pakken, anderen zullen volgen. Ik hoop dat we als katalysator kunnen dienen.”

Hamilton hintte ook naar een elektrische toekomst voor de Formule 1. “We gebruiken nu een derde minder brandstof dan toen we met V8-motoren reden en er zijn zeer interessante ontwikkelingen gaande voor de toekomst. Of de F1 op een bepaald moment ‘FE1’ wordt? Waarschijnlijk niet terwijl ik nog race. Maar ik weet zeker dat het op de lange termijn wel een mooie toekomst heeft.”