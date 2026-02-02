Mercedes F1-presentatie 2026: waar en hoe laat live te volgen

Op maandag 2 februari richt de Formule 1-wereld de blik op Mercedes. Het team uit Brackley houdt dan zijn presentatie voor het seizoen 2026. De formatie stelt dan ook de echte W17 nog eens officieel aan het publiek voor, na eerder al de nieuwe kleurstelling te hebben onthuld via sociale media en vorige week al met de auto te hebben getest.

De Mercedes F1-presentatie begint om 12.30 uur en is live te volgen via de officiële website en het YouTube-kanaal van Mercedes, waar het team een livestream aanbiedt. Bij het evenement zijn de vaste coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli aanwezig. Zij schuiven aan naast CEO en teambaas Toto Wolff. Ook reservecoureur Frederik Vesti is van de partij.

Daarnaast zullen diverse technische kopstukken van Mercedes uitleg geven over hoe het team zich heeft voorbereid op de nieuwe reglementen voor 2026. Er zal ook aandacht zijn voor de volledig duurzame brandstoffen die vanaf 2026 verplicht zijn in de Formule 1, waar in het geval van Mercedes een belangrijke rol is weggelegd voor titelsponsor en technisch partner Petronas.

Mercedes kende een week geleden een positief begin van het nieuwe F1-tijdperk met een vrij probleemloze shakedown in Barcelona. "Vanuit het oogpunt van betrouwbaarheid is het voor ons een goede week geweest", liet Mercedes' trackside engineering director Andrew Shovlin na drie dagen testen weten. "De auto stelde ons in staat om op alle drie de dagen het programma precies uit te voeren zoals we dat wilden, en dat is ook waarvoor we naar Barcelona waren gekomen."

"We hebben ons vooral gericht op het valideren van de W17", vervolgde hij. "In Bahrein [waar twee driedaagse testsessies plaatsvinden] schakelen we over op het verkennen van de afstelling, iets wat je bij zulke lage temperaturen in Barcelona toch niet kunt doen. Dat zal ons een veel beter beeld geven van de relatieve prestaties van de auto naarmate we richting het seizoen 2026 toewerken."

Na een paar mindere F1-seizoenen staat er sportief gezien veel op het spel voor het merk met de ster. De laatste wereldtitel dateert van 2021, maar doordat Mercedes bij de vorige introductie van een nieuwe power unit uiterst sterk was, zijn de verwachtingen voor 2026 hooggespannen.

Vorige week waren er al foto's van de W17 in actie op het circuit van Barcelona. Foto door: Mercedes AMG