Hoe Mercedes een voorsprong hoopt te pakken met augmented reality

Recentelijk kondigde het Mercedes F1 Team een deal aan met nieuwe sponsor Teamviewer. De partijen hebben de handen ineengeslagen om te bekijken welke kansen er liggen op AR-gebied. Teamviewer, direct binnengekomen als de derde grootste sponsor van het topteam, werkt al met vele grote bedrijven samen om augmented reality-oplossingen te ontwikkelen. Volgens Mercedes kan dit bijdragen aan het oplossen van problemen op het circuit, het versnellen van processen en het terugdringen van de kosten. Met goede AR-oplossingen zouden er minder personeelsleden naar het circuit hoeven af te reizen. Dat laatste is gezien het nieuwe budgetplafond in de Formule 1 zeer relevant.

Het idee is dat de AR-systemen een liveverbinding tussen het personeel op het circuit en collega’s in de fabriek opzetten. Toen Motorsport.com vroeg naar de voordelen, antwoordde Mercedes F1-teambaas Toto Wolff: “De Formule 1 is een sport die over de gehele wereld reist. Daarnaast hebben we onze ‘support room’, waar zo’n dertig mensen de auto in de gaten houden en in de simulator en de windtunnel aan het werk zijn om de prestaties op de baan te verbeteren. We analyseren high tech onderdelen zoals hydraulicacomponenten van de power unit en versnellingsbakken. De liveverbinding vanuit de fabriek via augmented reality levert ons een voordeel op. Het voordeel is daarnaast dat het werken op afstand, zoals we de afgelopen twaalf maanden allemaal hebben ervaren, ons helpt de CO2-voetprint te verminderen. We zijn in staat om minder mensen naar het circuit te sturen, want zij hebben vanuit de fabriek exact dezelfde mogelijkheden om samen te werken met de engineers als wanneer ze op de baan zijn.”

Teamviewer CEO Oliver Steil ziet zeker kansen voor AR in de F1: “In fabrieken, logistiek, reparatie, inspectie, testen, gezondheid: in al deze takken hebben we oplossingen waar de medewerker een bril draagt en hierop stap voor stap instructies krijgt wat hij moet doen. Neem een zeer, zeer complexe inspectie van een vliegtuigmotor: een ervaren engineer kan meekijken en advies geven terwijl hij vanaf een andere locatie werkt. Samen kunnen ze het probleem oplossen. We hebben diverse toepassingsgebieden. Het groeit nu echt snel binnen de industrie, ofwel om mensen te helpen moeilijke taken uit te voeren ofwel om mensen op te leiden. Of gewoonweg hogere kwaliteit en sneller begrip, afhankelijk van het werkgebied.”