Wolff verklaart extra stop Bottas: “Enige kans om P2 te pakken”

Valtteri Bottas begon slecht op de Hungaroring en viel bij de start terug naar P6, maar gedurende de race wist hij zich terug te knokken naar de derde stek. Na zijn tweede stop reed de Fin een gat van zeven seconden richting nummer twee Max Verstappen dicht, maar aan het eind van ronde 49 werd hij voor de derde keer naar de pits gehaald. Daardoor groeide de achterstand met meer dan twintig seconden, die hij in twintig ronden weer dicht wist te rijden. Een aanval kwam er echter niet en Bottas strandde op 0.750 seconde van de tweede positie.

Na de race verklaarde Wolff dat Bottas in zijn tweede stint kampte met korrelvorming op zijn linker voorband, wat het gevolg was van zijn jacht op Verstappen. De enige kans om de Red Bull Racing te passeren, was dus met een extra stop. “We dachten dat de banden het niet vol zouden houden. Hem op een nieuwe set van de harde banden te zetten, net als we vorig jaar bij Lewis [Hamilton] deden, was de enige manier waarop we P2 konden afpakken”, zei Wolff na de race tegen onder meer Motorsport.com. “Uiteindelijk is het niet voldoende gebleken. Er zat behoorlijk veel verkeer tussen waar we niet snel genoeg langs kwamen.”

In de eerste fase na zijn pitstop maakte Bottas zo’n twee seconden per ronde goed op Verstappen, maar zijn snelheid zakte toen hij verkeer tegenkwam. Aanvankelijk dacht de Mercedes-coureur dat de extra stop een goed besluit was. “Op dat moment voelde het als de juiste keuze, want het verschil tussen mijn banden en die van Max was minimaal.” Bottas denkt dat hij zonder stop geen inhaalactie had kunnen inzetten, iets wat mogelijk wel kon als hij in de slotfase met nieuwe banden dicht achter Verstappen zou zitten. “Er waren behoorlijk wat achterblijvers waar ik langs moest. Daarmee verloor ik wat tijd en uiteindelijk had ik één of twee ronden extra nodig gehad. Je kan het grotere plaatje zien. Het was duidelijk dat ik aan het einde behoorlijk sneller was, met dank aan de nieuwere banden, maar het was niet genoeg.”

Met medewerking van Luke Smith