Mercedes ziet drie potentiële oorzaken voor bouncing in GP België

Mercedes was in 2022 een van de teams die het zwaarste werd getroffen door bouncing, maar het gestuiter leek grotendeels opgelost sinds de introductie van de W14 begin 2023. Daarbij werd het team ook geholpen door reglementaire aanpassingen in de winter. In België rapporteerden Lewis Hamilton en George Russell echter dat het fenomeen is teruggekeerd, waarbij laatstgenoemde het meeste leek te stuiteren. Zodoende staat Mercedes voor de taak om te bepalen wat op Spa-Francorchamps de reden was voor bouncing, zegt Mike Elliott.

"We hadden dit weekend zeker wat bouncing. Beide coureurs vertelden dat en we konden het zien in de data", erkent de chief technical officer van Mercedes in een video van het team. "We konden ook zien dat andere auto's wat last hadden van bouncing en ik denk dat dit deels komt door de natuur van het circuit van Spa. Vorig jaar hadden wij hier, net als de meeste teams, enorm veel bouncing. Het heeft absoluut ook gevolgen voor de prestatie van de auto's. De coureurs kunnen hierdoor niet de maximale grip uit de auto halen, het heeft invloed op hun balans en het beïnvloedt in hoeverre ze hun rempunten optimaliseren. Daar gaan we voor de toekomst aan werken."

Mercedes onderzoekt momenteel nog of bouncing werd veroorzaakt door het circuit van Spa, door de afstelling van de W14 óf de upgrades die in België werden geïntroduceerd. "De vraag die we onszelf moeten stellen, is in hoeverre het aan het circuit van Spa-Francorchamps ligt en in hoeverre het door onze afstelling komt. Het was natuurlijk een nat raceweekend, een weekend waarin we helemaal niet in het droge reden totdat we in de race zaten. We gaan ook goed kijken naar onze upgrade om uit te sluiten dat bouncing daardoor is teruggekeerd, maar momenteel denken we dat het waarschijnlijk is veroorzaakt door de afstelling of het circuit zelf."

Waarom Russell en Hamilton met verschillende achtervleugels reden

Mercedes zag Hamilton uiteindelijk beslag leggen op de vierde plaats in België, terwijl teamgenoot Russell als zesde over de finish kwam. De Britse teamgenoten reden allebei echter met een compleet andere afstelling. Daar waar Hamilton met een relatief kleine achtervleugel en minder downforce reed, koos Russell juist voor een grotere achtervleugel en meer downforce. Dat dit verschil het hele weekend bleef, is volgens Elliott te wijten aan het gebrek aan trainingstijd onder het sprintformat.

"Zoals ieder raceweekend beginnen we met het werk in de simulator. Daarmee proberen we de algemene balans van de auto goed te krijgen, een beeld te krijgen van de hoeveelheid downforce waarmee we willen racen en de mechanische en aerodynamische balans te bepalen om onszelf ongeveer in de juiste window te krijgen", legt Elliott uit. "Beide coureurs hebben dat gedaan voor het weekend in Spa en in het geval van George vond hij dat de grotere achtervleugel hem meer opties gaf. Hij vond de balans daarmee prettiger, dus hij begon daarmee aan het weekend. Normaal komen de coureurs gedurende het raceweekend naar elkaar toe, maar er werd nu niet in het droge gereden en beide coureurs waren tevreden met de auto zoals die was, dus ze hielden vast aan wat ze hadden."

