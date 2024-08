George Russell werd na zijn zege in Spa-Francorchamps gediskwalificeerd. Zijn Mercedes W15 bleek tijdens de technische keuring anderhalve kilogram onder het minimumgewicht te zitten. Mercedes had geen direct antwoord op de vraag waarom Russells auto niet binnen de gestelde limiet bleef, vooral omdat zijn auto en die van Lewis Hamilton bijna identiek waren - binnen 500 gram - toen ze werden gewogen na de kwalificatie.

In eerste instantie wees men naar de banden. Russell koos voor een onverwachte eenstopper, waardoor zijn banden meer versleten waren dan die van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen bezocht de pits tweemaal en eindigde de race met meer rubber op zijn band. In Spa legde Pirelli’s head of F1 Mario Isola al uit dat een band gedurende de levensduur veel massa kan verliezen: “Normaliter is dat ongeveer een kilogram”, zei hij over het gewichtsverlies gedurende een stint. Voor Russell was slechts een verlies van 375 gram per band nodig om aan die 1,5 kilogram te komen.

De analyse van Mercedes bracht aan het licht dat de banden van Russell inderdaad lichter waren dan die van Hamilton, maar dat was niet de volledige verklaring voor het gewichtsverlies. Naar verluidt zat de sleutel in een combinatie van omstandigheden waardoor Mercedes verrast werd. Bronnen laten weten dat er op drie vlakken een worst-case scenario ontstond.

George Russell, Mercedes W15 Foto door: Erik Junius

Naast de verloren massa vanwege bandenslijtage door de verlengde stint, was ook de slijtage van de plank onder de auto heviger dan verwacht. Met name Eau Rouge zorgt er door de compressie voor dat de vloer over het asfalt schraapt. Verder had Russell, waarschijnlijk door de warme omstandigheden gedurende de race, meer gezweet en daarmee meer gewicht verloren dan verwacht. Het gewicht van de auto wordt namelijk bepaald inclusief rijder. Dit laatste aspect stipte Mercedes trackside engineering director Andrew Shovlin op de maandag na de race in Spa al aan: “De auto kan gedurende een race behoorlijk wat gewicht verliezen. Je hebt de slijtage van de banden, van de plank, van de remmen, olieverbruik… Ook de rijder kan flink wat gewicht verliezen. En in deze specifieke race, verloor George behoorlijk veel.”