Na de moord van George Floyd in mei 2020 is wereldwijd meer aandacht gekomen voor het aanpakken van raciale ongelijkheid. Onder aanvoering van Lewis Hamilton, die zijn eigen commissie opzette om de vertegenwoordiging van zwarte mensen in de autosport te verbeteren, heeft Mercedes zich ten doel gesteld om de diversiteit binnen het team te vergroten. Aan de symbolische zwarte livery, die vorig jaar werd geïntroduceerd, voegt de renstal nu ook een diversiteits- en inclusiviteitsprogramma toe: Accelerate 25.

Het doel van Accelerate 25 is dat tot en met 2025 ieder jaar tenminste 25 procent van de nieuwe werknemers uit ‘ondervertegenwoordigde groepen’ komt. Op die manier moet de diversiteit binnen het team groeien. Daarnaast zet Mercedes stageplekken en evenementen voor zwarte gemeenschappen en andere ethnische minderheidsgroepen op. Bovendien wordt er onderzoek gedaan naar mogelijke barrières die het aannemen van mensen uit deze groepen moeilijker maken. Dat doet het team samen met de AFBE-UK.

De organisatie werd in 2007 opgericht en richt zich op het vergroten van het aantal ethnische minderheden dat als ingenieur werkt. Dat hoopt men te bereiken door meer voorlichting te geven op scholen en ondersteuning te geven aan aspirant-ingenieurs. “De ervaring van AFBE-UK in het werken met organisaties en professionele ingenieurs om gekleurde mensen of mensen uit een ethnische minderheid aan te moedigen en te steunen om engineer te worden, past perfect bij ons”, zei hoofd people officer Paul Mills in het persbericht. “Wij willen onze aantrekkingskracht verbreden en de diversiteit van het talent in ons team vergroten.”