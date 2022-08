Dit weekend viert AMG zijn 55e verjaardag en dus trekt het Formule 1-team van Mercedes het één en ander uit de kast om dat vieren. Zo wordt de W13 van George Russell van Lewis Hamilton voorzien van een speciaal AMG-logo met daarop een verwijzing naar de verjaardag. Ook worden de startnummers van beide heren in vintage-stijl op de sidepods van de F1-auto geplakt. Dit is een verwijzing naar de Mercedes 300 SEL 6.8 AMG - met als bijnaam 'Red Pig' - die in 1971 de 24 uur van Spa won. Ook de Mercedes-safety car wordt van het aangepaste AMG-logo voorzien.

"AMG staat synoniem voor racen en high-performance. Al 55 jaar lopen ze voorop in het pushen van wat allemaal mogelijk is op vier wielen. Dit geldt voor zowel op het circuit als op de weg", zegt chef Toto Wolff. Later op de donderdag komen de Oostenrijker en beide Formule 1-coureurs nog in actie met diverse sportwagens. Naast de Mercedes-AMG ONE, de splinternieuwe GT3 EDITION 55, wordt ook de 300 SEL 6.8 AMG het asfalt opgestuurd. Die komt in handen van Wolff. "Ik kijk ernaar uit om later vandaag de 'Red Pig' te besturen. Het is een icoon in de geschiedenis van de autosport."

Tijdens het Belgische Grand Prix-weekend kunnen de bezoekers een replica van de W13 bewonderen. Deze heeft een aangepaste livery met een mix van rood van de 300 SEL 6.8 AMG en de welbekende Mercedes-sterren. Mercedes bevestigt niet dat het ook met de rode kleur gaat racen dit weekend. De laatste keer dat de renstal met een andere kleurstelling reed was tijdens de Duitse Grand Prix in 2019. Toen ging een gedeelte van de livery op de schop wegens het 125e jaar van Mercedes-Benz in de autosport.