Na de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring kwamen er berichten naar buiten over grensoverschrijdend gedrag. Er werd melding gedaan van onder meer racisme, seksuele intimidatie en homofobie. De Formule 1 kwam direct met een statement waarin men sprak over ‘volstrekt onacceptabel gedrag’. Ook Max Verstappen deed een duit in het zakje en veroordeelde het gedrag.

Tijdens de Dutch Grand Prix lijkt het opnieuw misgegaan te zijn. Fancluboprichter Svenja Tillemans laat aan de NOS weten dat er sinds vrijdag 25 meldingen binnengekomen zijn. Het gaat over vrouwen die zijn nageroepen, betast werden en het maken van ongewenste video’s en foto’s. Bij de politie zijn volgens de omroep geen aangiftes binnengekomen, de organisatie van de Dutch GP zegt in elk geval één melding te hebben ontvangen. In een schriftelijke reactie staat dat de organisatie ongewenst en intimiderend gedrag niet tolereert. "Elk incident is er een te veel. We doen er alles aan om al onze bezoekers een veilig en plezierig verblijf te laten beleven."

Een van de slachtoffers zegt in gesprek met de NOS: "Ik had er twee jaar lang naar uitgekeken, maar na de ervaringen van afgelopen weekend denk ik niet dat ik nog een keer naar de Formule 1 wil gaan. Ik heb ontstekingen aan mijn knieën, dus zitten er pleisters op. Ik hoorde mannen zeggen: 'Die heeft vanmiddag lekker op haar knieën gezeten', 'Zo, die heeft het druk gehad gisteravond', en 'Ach, zonder die pleisters kan je ook al zien dat het een pijpslet is’. Ik heb mij op een evenement nog nooit zo vies, vernederd en minderwaardig gevoeld. En onveilig. Na de race zijn we daarom ook zo snel mogelijk naar huis gegaan.”

Heb je zelf te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag tijdens de Grand Prix van Nederland? Neem dan contact op met de organisatie van de Dutch GP.