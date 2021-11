We schrijven eind november 2008. Het Formule 1-seizoen had net een zinderende finale op Interlagos achter de rug. Spanning tot de laatste bocht van de laatste ronde van de laatste race. "Is that Glock?!" McLaren-coureur Lewis Hamilton had aan de vijfde plaats uiteindelijk genoeg om zijn eerste wereldtitel veilig te stellen, ten koste van Ferrari-rivaal Felipe Massa.

Een paar weken later kwam toenmalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone met een nieuw idee: weg met de punten (destijds nog voor de top acht), het is tijd voor medailles! Met het nieuwe concept zou er na elke race een gouden, zilveren en bronzen medaille worden uitgereikt aan de podiumfinishers. Wie aan het einde van het seizoen de meeste plakken behaald heeft, mocht zich wereldkampioen noemen. Hij vond dat er te weinig ingehaald werd - dat hebben we vaker gehoord - en dat er harder geknokt zou worden als er medailles in plaats van punten op het spel stonden. Ecclestone stelde bovendien dat een systeem met medailles de sport veel eenvoudiger zou maken voor het publiek. "Iedereen snapt het systeem met een gouden, een zilveren en een bronzen medaille. Bijna alle sporten werken met dit systeem", liet de Brit weten in een interview met The Times. Om het niet al te eenvoudig te maken voor de fans, zou er bij het constructeurskampioenschap nog wel met de toenmalige puntentelling gewerkt worden.

Ecclestone was ervan overtuigd dat de medailles er zouden komen. "De FIA en alle teams zijn voor dit plan. Alle teams zijn er blij mee. De reden dat we dit gaan doen, is dat ik moe wordt van al dat gepraat dat er te weinig word ingehaald in de Formule 1. Als we met medailles gaan werken, is het niet meer mogelijk om wereldkampioen te worden zonder dat je voor de zege gaat.” In het seizoen 2008 zou Felipe Massa met zes zeges wereldkampioen zijn geworden, ten opzichte van de vijf van Hamilton.

Niet iedereen was even enthousiast over het plan. Voormalig teambaas Eddie Jordan, ook toen al niet op zijn mondje gevallen, uitte stevige kritiek: "Dit plan slaat nergens op", vertelde de Ier tegen BBC Radio. "Ik was zelf een van de teambazen die er destijds voor pleitte dat er ook punten moesten komen voor de zevende en de achtste plaats. We moeten niet vergeten dat een puntje voor een minder groot team net zo belangrijk kan zijn als een zege voor McLaren of Ferrari.” Volgens hem kon de sport zich beter bezighouden met een veel groter probleem, dat ook in de jaren daarna nog zeer actueel was: ”Iedereen in de Formule 1 zou zich nu moeten focussen op het terugdringen van de kosten en niets anders.”

Valtteri Bottas, Mercedes, 1e plaats, met zijn medaille na de Sprint Kwalificatie Foto: Jerry Andre / Motorsport Images

Jos Verstappen enthousiast

Toch waren er ook voorstanders te vinden, zoals Jos Verstappen. De voormalig Formule 1-coureur kon zich vinden in de achterliggende gedachte dat de rijder met de meeste overwinningen ook wereldkampioen behoorde te worden. "Er is nogal lacherig gereageerd op deze suggestie van Bernie Ecclestone", liet Verstappen weten in zijn column voor De Telegraaf. "Toch heeft Ecclestone wel degelijk een punt, want ik vind - net als hij - dat de winnaar van de meeste races in een seizoen automatisch de wereldkampioen zou moeten zijn. Zo'n situatie creëer je met een goud-zilver-bronsmethode, maar bijvoorbeeld ook door het verschil in de te winnen punten tussen de nummer één en twee te vergroten.”

Flink wat veranderingen in de F1-geschiedenis

De FIA stond niet onwelwillend tegenover het concept en startte een onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat de Formule 1 drie nieuwe wereldkampioenen gehad zou hebben als vanaf dag 1 met deze formule was gereden, te weten Stirling Moss (1958), Didier Pironi (1982) en Felipe Massa (2008). Ook zou Nelson Piquet, drievoudig wereldkampioen, volledig uit de boeken zijn verdwenen. Niki Lauda zou twee van zijn drie titels niet hebben behaald volgens de medaillespiegel. Lewis Hamilton was in dat geval als achtvoudig wereldkampioen geweest, ten koste van Nico Rosberg in 2016.

Na het nodige gesteggel bleef de Formule 1 vasthouden aan een puntentelling. Toch had de discussie die de uitgesproken Brit op gang bracht nut, want vanaf 2010 ging de verdeling op de kop en stapte men over op de telling die we vandaag de dag nog steeds kennen, met een grotere beloning voor de winnaar.

Grotere titelkans voor Max Verstappen?

Voor Max Verstappen was het gunstig geweest als het plan van Ecclestone was geïmplementeerd. De Red Bull-coureur heeft momenteel negen overwinningen op zak, waar titelrivaal Lewis Hamilton zeven zeges heeft behaald. Mocht de Brit de komende twee races winnen, dan staat het duo volgens de medaillespiegel op gelijke hoogte. Momenteel heeft het tweetal ook evenveel tweede plaatsen op zak, met een derde plaats meer voor de rijder uit Stevenage. Aangezien Hamilton beide races moet winnen om nog kans te maken op de medaillewereldtitel, heeft Verstappen al voldoende aan één tweede plaats. In dat geval komt hij namelijk op acht tweede plaatsen, meer dan Hamilton en dus zou de wereldtitel naar Limburg gaan. Volgens de huidige puntentelling gaat de titel zeker naar de Brit als hij nog tweemaal wint.

Als, als, als…