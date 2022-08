Eerder vandaag maakte McLaren bekend dat Daniel Ricciardo het team na dit seizoen gaat verlaten. Ondanks de overwinning in Monza vorig jaar, verliep de samenwerking teleurstellend. Ricciardo had nog een contract voor volgend jaar, maar dat is afgekocht door het team uit Woking.

McLaren heeft zijn zinnen gezet op Oscar Piastri als nieuwe teamgenoot van Lando Norris. Alpine zegt echter al een deal te hebben met de Formule 2-kampioen van vorig jaar. Het heeft een juridisch geschil opgeleverd waar het einde nog niet van in zicht is. McLaren heeft nog geen officiële aankondiging gedaan en wilde eerst de situatie met Ricciardo afronden. Tegen geselecteerde media, waaronder Motorsport.com, vertelde McLaren CEO Zak Brown eerder vandaag dat alles volgens plan verloopt. “We hebben natuurlijk veel vertrouwen in onze toekomst. Deze plannen zullen we later aankondigen. We willen dit weekend racen, en voor de balans voelde het goed om deze aankondiging vandaag te doen.”

Geen slechte relatie

Brown zegt geen slechte gevoelens over Ricciardo te hebben. “We hebben een vriendschappelijke relatie met Daniel, die op deze manier natuurlijk teleurstellend tot een einde komt. Maar we kunnen terugkijken op de zege in Monza, wat voor mij persoonlijk het gaafste moment was in mijn hele tijd bij McLaren. Samen met Daniel en Lando stond ik op het podium. Ja, het is een teleurstellend einde, maar we hebben zin in de rest van dit jaar. We kondigen onze toekomstplannen later aan.”

Teambaas Andreas Seidl wil nog niet ingaan op het potentiële risico om een rookie als Piastri boven een ervaren coureur als Ricciardo te kiezen. “Om heel eerlijk te zijn heb ik nu geen zin om deze vergelijking te maken. Vandaag gaat het om Daniel, en dit hele weekend gaat het om Daniel. We willen verdergaan. Dat wil Daniel ook. We spreken later over de toekomst.”

Video: Het vertrek van Daniel Ricciardo geanalyseerd