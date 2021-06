McLaren: Vertragen Formule 1-pitstops de juiste maatregel

Donderdag werd bekend dat de FIA een technische richtlijn naar de teams heeft gestuurd waarmee de pitstops in de Formule 1 een tandje langzamer zullen worden. Teams zullen vanaf de Hongaarse Grand Prix niet langer sensoren en systemen gebruiken die bepaalde handelingen tijdens een bandenwissel automatiseren. Vanaf de race op de Hungaroring vereist de autosportfederatie een minimale reactietijd van 0,15 seconde tussen het vaststellen dat de wielmoer correct is vastgedraaid en het moment dat de andere monteur het seintje krijgt om de auto terug op zijn wielen te laten zakken. Daarnaast zal er ook verplicht 0,2 seconde marge moeten zitten tussen het moment dat de auto daadwerkelijk omlaag wordt gebracht en het moment dat de coureur het groene licht krijgt om weg te rijden.

Met de maatregel wil de FIA de veiligheid rondom de pitstops vergroten, waarmee deze tevens een stukje langzamer worden. Volgens ingewijden zou een aantal teams hun zorgen hebben geuit over het feit dat bepaalde concurrenten de grenzen te ver opzochten wat betreft het deels automatiseren van de pitstops. Die systemen laten geen ruimte voor eventuele fouten, maar maken de bandenwissels wel een tandje sneller.

Veiligheid voorop

McLaren-teambaas Andreas Seidl is in tegenstelling tot Red Bull een van de voorstanders van de aangescherpte richtlijnen: “De veiligheid van onze pitcrew is een van de belangrijkste zaken voor ons als team”, vertelt de Duitser. “Het is zo’n competitieve strijd in de Formule 1. Ik denk dan ook dat het goed is dat er nog verder opgehelderd wordt wat de FIA verwacht om binnen de regels te opereren.”

De reactie van Seidl komt niet helemaal als een verrassing. De verwachting is dat zijn team veel minder wordt getroffen door de aangescherpte richtlijnen dan bijvoorbeeld een team als Red Bull: “Ik denk niet dat het voor ons veel zal veranderen”, geeft Seidl toe. “Wij hadden altijd al een meer conservatieve aanpak om te voorkomen dat we iemand van de pitcrew in gevaar zouden brengen.”

Hoewel de alsmaar sneller wordende pitstops tot dusver niet tot grote incidenten hebben geleid, is Seidl van mening dat het beter is dat de FIA proactief reageert en ingrijpt voordat het een keer misgaat: “Het is belangrijk om te anticiperen op problemen of veiligheidsrisico’s, in plaats van dat je altijd maar afwacht tot er iets gebeurt en dan reageert”, vervolgt Seidl. “Wij zijn hier dan ook blij mee.”

“Wij deden het altijd op een manier waarmee we de grens van het toelaatbare opzochten, maar waarbij we wel de veiligheid van onze pitcrew vooropstelden.”

