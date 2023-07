McLaren heeft op het gebied van ontwikkeling de laatste twee races flink doorgepakt. In Oostenrijk bracht het Britse team de eerste grote set upgrades, waarna dat pakket in Groot-Brittannië verder werd uitgebreid. Het ontwikkelingstraject heeft alvast zijn vruchten afgeworpen, aangezien Lando Norris op Silverstone de eerste podiumplaats van het jaar voor zijn team binnenhaalde. Na een sterke kwalificatie mocht hij de race vanaf de eerste startrij beginnen, waarna hij in de beginfase van de race zelfs eventjes de leiding overnam van Max Verstappen.

Teambaas Andrea Stella verklapt dat zijn team dit jaar nog niet het onderste uit de kan heeft gehaald. Tijdens de Hongaarse Grand Prix worden extra upgrades op beide MCL60’s geschroefd, alsmede kleine doorontwikkelingen in de races erna. “Dit is te danken aan het feit dat het herontwerp van de auto deuren heeft geopend tot extra performance. Door verschillende iteraties heen blijven we aerodynamische ontwikkelingen vinden die best effectief zijn. Zodra je ziet dat een project rijp genoeg is, dan druk je op de knop en van daaruit ga je verder. Daardoor komen er na Hongarije nog meer dingen aan.”

Hoewel het de verwachting was dat McLaren veel snelheid zou vinden met de nieuwe onderdelen, was Stella zelf ook verbaasd door de stap die ze gezet hebben. “We hadden zelf ook niet zo’n verschil in rondetijd verwacht. Natuurlijk waren de indicaties bemoedigend. We hadden echter niet verwacht dat we tijdens de eerste stint onze concurrenten Ferrari en Mercedes achter ons konden houden. We dachten dat hun race pace een probleem zou vormen voor ons. We kunnen dus erkennen dat we stappen hebben gezet, zelfs op gebied van race pace.”

Geholpen door omstandigheden

Stella weet echter dat de verbazingwekkende prestaties van zijn team deels ook te danken zijn aan de karakteristieken van het circuit en de omstandigheden van het afgelopen weekend. “Zoals ik jullie meerdere malen heb herinnerd, was dit een circuit met hogesnelheidsbochten. Sommige bochten zijn [alleen] tijdens de race écht bochten, terwijl ze tijdens de kwalificatie gewoon vol gas zijn. Het was ook nog eens vrij koud. Ik blijf voorzichtig [met mijn uitspraken], omdat onze prestaties misschien een beetje geholpen werden door deze condities. Toch denk ik dat we eerlijk moeten erkennen dat de auto in de race een stuk competitiever is”, aldus de Italiaan.