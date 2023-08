Waarom McLaren nog altijd snelheid op rechte stukken tekortkomt

De eerste seizoenshelft voor McLaren begon met een diep dal, maar eindigde met een hoge piek. De renstal begon dramatisch aan het seizoen, de MCL60 voldeed totaal niet aan de verwachtingen. De F1-wagen had te weinig downforce en door de inefficiënte aerodynamica werd er te veel drag gegenereerd. Andrea Stella, de teambaas van de formatie uit Woking, kreeg de schone taak om het probleem op te lossen. De Italiaan stelde een herstelplan op, waardoor er een compleet andere filosofie voor de auto kwam en in de fabriek werd hard gewerkt aan een groot upgradepakket.

Tijdens de GP van Oostenrijk reed Lando Norris de eerste meters met de herziene McLaren. Het was direct zichtbaar dat de renstal met de updates een grote stap maakte. Een race later op Silverstone werd nog duidelijker dat de MCL60 een bolide is om rekening mee te houden, Norris kwam voor zijn thuispubliek als tweede over de streep. Tijdens de Grand Prix in Hongarije voegde de Britse coureur nog een podium toe en haalde daarmee voor het eerst back-to-back podiums. Op Spa stokte het voor de coureur, maar teamgenoot Oscar Piastri nam met een tweede plek tijdens de sprintrace alsnog een bokaal voor McLaren in ontvangst.

Het was wel enigszins gelukkig voor de renstal dat de sprintrace op zaterdag in België onder natte omstandigheden verreden werd. Op zondag was het een droge race, waardoor de tekortkomingen van de wagen zichtbaar werden. De McLaren-auto komt op de rechte stukken veel snelheid tekort, uit data blijkt dat het team maar liefst vijftien kilometer per uur minder snel is dan de meeste van de concurrenten. Norris verklaarde na de race dat hij het idee had dat al voor de DRS-zone de concurrentie hem voorbij was.

McLaren komt met oplossing

Voor teambaas Stella was het na de GP van België duidelijk dat zijn team nog heel wat werk te verzetten heeft. De eerstvolgende race in Monza heeft namelijk dezelfde eisen aan topsnelheid en om ook daar goed voor de dag te komen moet het team met urgentie het probleem oplossen. Ook kon de Italiaanse teambaas verklaren waardoor het euvel er is, McLaren focuste zich volledig op het oplossen van de downforce problematiek en koos ervoor de auto zo te bouwen dat deze met een actievere vleugel beter tot zijn recht komt. Op banen zoals Spa en Monza, waar juist een kleinere achtervleugel benodigd is, zijn de zwakke plekken zichtbaar.

"We hebben heel veel aangepast aan de auto", vertelt de 52-jarige ingenieur. "We hebben alleen de auto met low-dragniveau's nog niet goed voor elkaar. Daarom was een kleinere achtervleugel niet efficiënt. We hebben daarom gekozen om de auto af te stellen op het niveau dat hij het meest efficiënt is. Het is dus niet alleen een tactische keuze om sneller in de bochten te zijn en dan wat rechtelijnssnelheid in te leveren. Het is meer dat de auto wat anders te bieden heeft als we de achtervleugel anders zouden afstellen. Op dat moment was dat de beste keuze voor de auto. We hebben absoluut in de planning om dit in de toekomst aan te pakken, want het was niet makkelijk om met de auto te racen. Zeker niet omdat Eau Rouge in droge omstandigheden vol gas is, de auto's reden daarna makkelijk langs ons."

Ook voor Las Vegas nodig

Niet alleen op Spa en Monza is de snelheid op de rechte stukken nodig, ook op de straten van Las Vegas is de verwachting dat een low-dragachtervleugel sneller is. Stella stelt dat McLaren hard aan het werk is om zo'n vleugel te bouwen, maar dat er meer opgelost moet worden. "De hele auto zorgt voor te veel drag", voegt de Italiaan toe. "Voor Monza zijn we bezig om wat dingen te veranderen die we hier nog niet konden toepassen, dus we verwachten dat we daar beter zijn. We kunnen daarna nog verder 'trimmen' voor Las Vegas. Het is iets waar we mee bezig zijn, maar we zijn er nog niet."